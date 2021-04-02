BioNTech aşısına Türk buzdolabı

Şirketten yapılan açıklamada, “Ar-Ge merkezlerindeki mühendis ekibinin içinden 15 kişilik bir kadronun yoğun çalışmasının ardından üretim hattına giren buzdolabı ‘Ultra Low Temperature Freezer’ teknolojisi ve sunduğu çözüm ile ülke ekonomisi için yerli aşı kadar önem arz ediyor. Hedef, Türk bilim insanlarının geliştirdiği yerli aşının, yerli üretim buzdolabında muhafaza edilmesi” ifadeleri kullanıldı.

22 BİN 400 ŞİŞE KAPASİTE

Biz de yapılan açıklamanın ardından Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki ile konuştuk. Söz konusu ürünlerin yurtdışında çok pahalı olduğunu, nasıl bir fiyat politikaları olduğunu sorduğumuz Öztiryaki, şunları söyledi: “Çok makul fiyatlarda satış yapmayı planlıyoruz. Bir eczanenin ya da bir kasabadaki küçük bir sağlık merkezinin bu dolapları alabilmelerini sağlayacağız. -86 derecelik dolaplarımıza toplamda 22 bin 400 şişe yani 140 bin doz Biontech aşısı konulabilecek. Buzdolabında aşı dışında farklı ısılarda, farklı tıbbi ekipmanlar da saklanabilecek. Ayrıca elektrik kesintilerine karşı dolap üzerindeki veriler 48 saat korunabilecek. Geliştirdiğimiz teknoloji ile uzun süreli elektrik kesintisi olması halinde sıvı nitrojen ya da sıvı karbondioksit takviyesiyle soğukluk seviyesi korunabilecek.”

ERTESİ GÜN BAŞLADIK

120 ülkeye ihracatları gerçekleştirdiklerini belirten Öztiryaki, son ürettikleri dolapları da yurtdışına ihraç etmeyi planladıklarını söyledi. Ayda 200 adet üretme kapasiteleri olduğunu belirten Öztiryaki, “Henüz Uğur hoca ya da Özlem hoca ile temasımız olmadı. Ancak onlarla da görüşmek istiyoruz” dedi. Buzdolabı için çalışmalara ne zaman başladıkları ile ilgili olarak da Tahsin Öztiryaki, şunları söyledi: “Biontech’ten ‘aşıları saklamak için -85 derecelik saklama koşuluna ihtiyaç var’ açıklamasının ertesi günü çalışmalara başladık. Yaklaşık 1 ay önce çalışma bitti. Bir aydır buzdolabını çalıştırıyoruz. Herhangi bir sorun yaşanmadı.”

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