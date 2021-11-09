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BioNTech 3. çeyrek net kârını açıkladı

#Biontech#Ekonomianasayfa#Koronavirüs Aşısı
BioNTech 3. çeyrek net kârını açıkladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in üçüncü çeyrekteki net kârı, artan aşı satışlarıyla birlikte 3 milyar 211 milyon avro olarak gerçekleşti.

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BioNTech, 2021'in üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı. Buna göre, şirketin temmuz-eylül dönemindeki net kârı, net gelirlerindeki yükselişle 3 milyar 211 milyon avroya ulaştı. BioNTech, geçen yılın aynı döneminde 210 milyon avro zarar açıklamıştı.

Şirketin yılın ilk ocak-eylül döneminde kârı da 7 milyar 126,3 milyon avroya ulaştı. Şirket, 2020 yılının anı döneminde 351,7 milyon avro zarar açıklamıştı.

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BioNTech'in, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde 67,5 milyon avro seviyesindeki toplam gelirleri 2021'in üçüncü çeyreğinde 6 milyar 87 milyon avroya çıktı.

Şirketin geçen yılın ocak-eylül döneminde 136,9 milyon avro olan toplam gelirleri de bu yılın aynı döneminde 13 milyar 444 milyon avroya ulaştı.

BioNTech, bu yıl yapılan toplam 2,5 milyar dozluk Kovid-19 aşısı tedarik sözleşmelerinden de 16-17 milyar avroluk gelir öngördü. Şirket, ağustosta bu yıl için 15,9 milyar avroluk bir gelir tahmininde bulunmuştu.

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Şirketin üçüncü çeyrekte hisse başına kârı da yıllık 0,88 avrodan 12,35 avroya yükseldi. Beklenti hisse başına karın 10,54 avro olması yönündeydi.

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BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile birlikte şimdiye kadar 152’nin üzerinde ülkeye 2 milyar dozun üzerinde Kovid-19 aşısı tedarik etti.

Öte yandan, ABD merkezli Pfizer’da, geçen hafta, Kovid-19 aşısı tedarik sözleşmelerinden 2021’de 36 milyar dolar ve 2022'de ise 29 milyar dolar gelir öngörmüştü.

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#Biontech#Ekonomianasayfa#Koronavirüs Aşısı

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