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Binlerce süt üreticisine önemli destek

#Denizli#Süt Üreticisi#Destek
Binlerce süt üreticisine önemli destek

Denizli'de binlerce süt üreticisinin yararlanacağı süt analiz laboratuvarı kuran Denizli Büyükşehir Belediyesi, üreticileri büyük bir dertten kurtardı. Denizli Süt Üreticileri Birliği'nde hizmet vermeye başlayan laboratuvar ile ek desteklemelerden faydalanması kolaylaşan Denizlili süt üreticileri süt kalite analizlerini şehir dışında yaptırmaktan da kurtuldu.

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Denizli Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki süt üreticilerinin ürün kalitesinin artırılması ve ek desteklerden faydalanabilmesi için büyük öneme sahip süt analiz laboratuvarı kurulması için çalışma başlatmıştı.

Bu kapsamda geçen ağustos ayında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Süt Üreticileri Birliği Başkanı Münir Altınbaş ile protokol imzalayarak ilk adımı atmıştı. Protokolün ardından çalışma başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, süt analiz laboratuvarını kurarak Denizli Süt Üreticileri Birliği'ne teslim etti.

Binlerce süt üreticisine önemli destek

Yaklaşık 22 bin süt üretim işletmesinin bulunduğu Denizli'de büyük bir ihtiyacı giderecek laboratuvarla üreticilerin ek desteklerden faydalanması kolaylaştı. Denizlili süt üreticileri söz konusu yatırımla süt kalite analizlerini şehir dışında yaptırmaktan kurtuldu.

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ÇEVRE İLLERDEN DE NUMUNELER GELİYOR

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Denizli Süt Üreticileri Birliği Başkanı ve Türkiye Süt Üreticileri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Münir Altınbaş, Denizli'de süt analiz laboratuarı kurulması konusunu Başkan Zolan’a ilettikleri ilk andan itibaren kendilerine destek verildiğini anlattı.

Altınbaş, “Süt analiz laboratuarımız kuruldu ve analizlerine başladı. Üyelerimizden, ilçelerimizden ve çevre illerden aldığımız numuneleri analiz etmeye başladık. Bu çalışmamız üreticilerimize büyük bir kolaylık sağlıyor. Denizli Süt Üreticileri Birliği üyelerim adına Denizli Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Denizli’ye bunu kazandırdılar. Bu konuda devletimiz süt analizi yaptıran üreticiye ayrıca bir destek sağlayacak” diye konuştu.

Binlerce süt üreticisine önemli destek

“ÜRETİCİMİZ BAŞKA ŞEHİRLERE GİTMEKTEN KURTULACAK”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, binlerce süt üreticisinin ihtiyacı olan süt analiz laboratuvarının hizmet vermeye başladığını belirterek, üreticilere hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Denizli’deki bu eksikliğin giderilmesi gerektiğini, üreticinin ek desteklerden faydalanması ve daha çok kazanması için mücadele ettiklerini kaydeden Başkan Osman Zolan, şunları kaydetti: "Üreticimizin yanında olup, insanlarımızın dertlerine derman olmaya devam ediyoruz. Süt analiz laboratuvarımızın şehrimizde hizmet vermeye başlamasıyla hem üreticimiz başka şehirlere gitmekten kurtulacak hem de analizlerini memleketlerinde yaptırarak daha fazla kazanacak. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah'ım birlik ve beraberliğimizi daim eylesin."

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