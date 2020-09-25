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Ekonomi
Aysel ALP / ANKARA
Haber Giriş: 25.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Binlerce ithal ürüne ek vergi 3 ay uzadı

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
Binlerce ithal ürüne ek vergi 3 ay uzadı
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Koronavirüs sürecinde, yerli üretimi desteklemek için on binlerce ürünün ithalatına getirilen yüzde 50’ye varan oranlardaki ek vergi uygulamaları 3 ay daha uzatıldı.

30 Eylül’de dolan ek ithalat vergisi uzayan ürünler arasında iş makineleri, vinçler, yiyecek ve içecek imal makineleri, tarım makineleri, torna tezgahları, baskı makineleri, demir-çelikten levha, fren balataları, buji, akü, sayaçlar, camlar, PVC, tekstil, konfeksiyon, deri ayakkabı, çamaşır makinesi, buzdolabı şampuan, ruj, parfüm, diş macunu gibi ürünler yer alıyor. Söz konusu ek vergiler 31 Aralık 2020 ve 1 Ocak 2021 tarihlerine kadar uzatıldı.

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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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