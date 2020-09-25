Binlerce ithal ürüne ek vergi 3 ay uzadı

30 Eylül’de dolan ek ithalat vergisi uzayan ürünler arasında iş makineleri, vinçler, yiyecek ve içecek imal makineleri, tarım makineleri, torna tezgahları, baskı makineleri, demir-çelikten levha, fren balataları, buji, akü, sayaçlar, camlar, PVC, tekstil, konfeksiyon, deri ayakkabı, çamaşır makinesi, buzdolabı şampuan, ruj, parfüm, diş macunu gibi ürünler yer alıyor. Söz konusu ek vergiler 31 Aralık 2020 ve 1 Ocak 2021 tarihlerine kadar uzatıldı.