Binlerce ithal ürüne ek vergi 3 ay uzadı
Koronavirüs sürecinde, yerli üretimi desteklemek için on binlerce ürünün ithalatına getirilen yüzde 50’ye varan oranlardaki ek vergi uygulamaları 3 ay daha uzatıldı.
30 Eylül’de dolan ek ithalat vergisi uzayan ürünler arasında iş makineleri, vinçler, yiyecek ve içecek imal makineleri, tarım makineleri, torna tezgahları, baskı makineleri, demir-çelikten levha, fren balataları, buji, akü, sayaçlar, camlar, PVC, tekstil, konfeksiyon, deri ayakkabı, çamaşır makinesi, buzdolabı şampuan, ruj, parfüm, diş macunu gibi ürünler yer alıyor. Söz konusu ek vergiler 31 Aralık 2020 ve 1 Ocak 2021 tarihlerine kadar uzatıldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle