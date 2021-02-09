Bingöl Üniversitesi sürekli 9 işçi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre başvuru niteliklerini sağlayan adaylar başvurularını, 08/02/2021-12/02/2021 tarihleri arasında www.iskur.gov.tr, esube.iskur.gov.tr, Alo 170 ve e- Devlet üzerinden online olarak başvuru yapabilecektir.



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