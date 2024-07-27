Bingöl balının markalaşması için güçlerini birleştirdiler

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İki kuruluş arasında imzalanan protokol kapsamında Türkiye’nin Avrupa Birliği Coğrafi işaretli tek balı olan Bingöl balını üreten arıcılar ‘iyi üretim uygulamaları’yla desteklenecek. ZZEF Grup ve GürAta Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Gürkan’ın koordinasyonunda Bingöl Üniversitesi ve Migros’un hayata geçirdiği bu çalışma balın, Türkiye çapında yaygınlaşmasını ve tüketiciye ulaşması hedefliyor.

50 BÖLGEDEN ÜÇ YILDA TOPLANDI

“Yerel Değerler ve Üreticilerin Korunması” vizyonu kapsamında gerçekleştirilen işbirliğiyle yerel arıcılığın sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Bingöl balı ile ilgili çalışmaları 2016’dan bu yana yürüttüklerini hatırlattı.

Çapak, “Bingöl merkez ve yedi ilçemizi kapsayan 50’ye yakın bölgeden üç yıl boyunca elde edilen balların, Bingöl Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı ile Arı ve Doğal Ürünler Ar-Ge ve Ür-Ge Merkezi’nde istatistiki ve bilimsel metodolojiye dayanarak analiz edilmesi ve bu kalitenin tescil edilmesi için yoğun bir çalışma gerçekleştirdik” dedi. İşbirliği hakkında bilgi veren Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur ise iyi üretim uygulamalarının yaygınlaştırılmasını anlattı. Baydur, “İyi üretim uygulamaları ile doğadan sofraya balın her aşaması kontrol edilecek. Arıcılar eğitimlerle standart kazanacak, profesyonel yerel üretici modeli oluşturulacak” diye konuştu.