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Ekonomi
Haber Giriş: 26.07.2021 - 10:56 | Son Güncelleme:

Binance'ten flaş halka arz kararı

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Binance'ten flaş halka arz kararı

Binance US'in halka açılabileceğiyle ilgili CEO Changpeng Zhao açıklamada bulundu.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'nin ​CEO'su Changpeng Zhao, Binace US'in halka açılabileceğini söyledi.

Brian Brooks tarafından yönetilen ve Binance’den ayrı bir kuruluş olarak faaliyet gösteren San Francisco merkezli kripto para borsası Binance US, Binance’in karşılaştığı düzenleyici sorunlara rağmen hisselerini bir ABD borsasında alıp satmaya başlamak istiyor.

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Zhao bu açıklamayı Cuma günü Siam Commercial Bank of Thailand tarafından düzenlenen REDeFINE Tomorrow etkinliğinde dile getirdi.

Tayland'da Siam Commercial Bank'ın girişim sermayesi bölümü SCB 10X tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Zhao, "ABD'deki ortağımız potansiyel halka arzı değerlendiriyor. Ancak halka açılma henüz kesin değil" diye konuştu.

Zhao, Binance'nin kendisinin halka açılmasının planlanmadığını ancak gelecekte planların değişebileceğini de söyledi.

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