Binance'ten flaş açıklama! Türk Lirası çekimi sınırlandı

Binance'den Türkiye'deki yatırımcıları için önemli haber geldi. Şirketten yapılan açıklamaya göre Binance.com üzerinden Türk lirası transferleri kaldırılıyor. 29 Nisan'dan itibaren Ininal ve Papara aracılığıyla çekiliş yapılamayacağı açıklandı.

Binance.com.tr işlemlerine herhangi bir sınırlama getirilmedi. Binance'in sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

16 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” uyarınca 30 Nisan 2021 tarihinden itibaren ödeme ve elektronik para kuruluşları kripto para platformları için yatırma ve çekme işlemlerine aracı olamayacaktır.

Bu nedenle, Binance.com üzerinde Ininal ve Papara firmaları aracılığıyla TRY yatırma ve çekme işlemlerinin 29 Nisan 2021 14:00 saatinden itibaren yapılamayacağını üzülerek bildirmek isteriz. Ancak, bu durum TRY işlem çiftlerini etkilemeyecek ve söz konusu alım satım çiftleri işlem görmeye devam edecektir. Buna ek olarak, bu tarihten sonra TRY bakiyenizi BUSD, USDT, BTC ve diğer kripto paralara çevirebilir ve çekme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

PARA ÇEKİMİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Binance Global'deki yatırım sahibi Türkiye'den kullanıcıların ise bu durum üzerine para çekimi için öncelikle paralarını Türkiye'deki sitede yer alan cüzdana aktarmaları ardından bankadan çekmeleri gerekiyor. Aynı zamanda kripto para borsalarındaki cüzdanlarla da kripto para cinsinden para çekimi gerçekleştirebilirler.

