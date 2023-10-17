Binance'dan kritik karar! Müşteri almayı durdurdu

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Binance, İngiltere'de denizaşırı dijital varlık firmalarının promosyonlarını kısıtlayan düzenleme nedeniyle İngiltere'de yeni müşteri kabul etmeyi durdurdu.

Dün akşamdan bu yana Binance, İngiltere'de yeni müşteri kabul etmiyor.

KURALLAR 8 EKİM'DE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Financial Conduct Authority'nin kripto varlık promosyonları kuralları 8 Ekim'de yürürlüğe girdi.

Kurala göre kripto varlık firmaları promosyonlarını onaylayacak yetkili şirket bulduktan sonra faaliyet gösterebilecek. Binance da yaptığı açıklamada mümkün olan en kısa sürede finansal promosyonları onaylayacak firma bulmaya çalıştıklarını açıkladı.