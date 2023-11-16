×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Binance, Tayland'da kripto para borsası açacak

Güncelleme Tarihi:

#Binance#Tayland#Sarath Ratanavadi
Binance, Taylandda kripto para borsası açacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2023 07:45

Binance, Tayland'da faaliyet göstermek için milyarder yatırımcı Ratanavadi'yle birlikte kripto para borsası açacak.

Haberin Devamı

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Tayland'da faaliyete geçmek için gün sayıyor. Binance Holdings ve Gulf Energy Development ortaklığıyla kurulacak olan Gulf Binance, 2024 yılının başlarında Tayland'da kripto para borsası açacak.

ONAY ALINDI

Gulf Binance Co., Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan 10 Kasım'da onay almıştı.

Öncelikle davet usulüyle ilerleyecek olan sisteme katılım, sonrasında geniş çaplı hale dönüştürülebilecek.

Gözden KaçmasınBitcoinde hızlı hareketBitcoin'de hızlı hareketHaberi Görüntüle

TAYLAND'IN EN ZENGİN İKİNCİ İSMİ

Gulf Energy, Tayland'da faaliyet gösteren dev şirketlerden biri olarak öne çıkıyor. Şirketin kurucusu Sarath Ratanavadi ise Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre yaklaşık 10,6 milyar dolarlık servetiyle Tayland'ın en zengin ikinci ismi olmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Binance#Tayland#Sarath Ratanavadi

BAKMADAN GEÇME!