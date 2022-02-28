Binance, Rusya'daki hesapların dondurmayacak

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Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Rusya'dan açılan hesapları tek taraflı olarak dondurma planı olmadığını bildirdi.

Ukrayna, Binance'den Rusya ile kripto para operasyonlarını engellemesini istemişti.

Binance yaptığı açıklamada, "Milyonlarca masum kullanıcımızın hesaplarını tek taraflı olarak dondurmayacağız. Kripto, dünya genelinde insanlara daha büyük finansal özgürlük sağlamak anlamına geliyor" dedi.

MİLYONLARCA DOLAR YARDIM TOPLANDI

Rusya tarafından Ukrayna topraklarına yönelik geçen hafta başlatılan saldırıdan bu yana Ukrayna'ya bağışlanan kripto para miktarı da 17 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Merkezi Londra'da bulunan blockchain analiz sağlayıcısı Elliptic şirketinin verilerine göre Ukrayna hükümetinin paylaştığı hesaplara 10,2 milyon dolar değerinde kripto para transferi yapıldı. İşlem adedi ise 12 bin 799 olarak gerçekleşti.

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Şirketten yapılan açıklamada ise Ukrayna hükümetine ve orduyu destekleyen sivil toplum kuruluşlarına toplam 16,7 milyon dolar değerinde kripto para bağışı yapıldığı ifade edildi.