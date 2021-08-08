Binance için önemli gelişme! ABD CEO'su istifa etti
Küresel kripto para borsası Binance'in ABD CEO'su Brian Brooks cuma günü, görevi üstlendikten sadece üç ay sonra istifa ettiğini açıkladı.
Binance'in ABD CEO'su Brian Brooks, istifa ettiğini duyurdu. Brian Brooks, Twitter'da "@BinanceUS CEO'luğundan istifa ettiğimi hepinizin bilmesini istiyorum. Meslektaşlarıma başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.
Binance'in kurucusu Changpeng Zhao, Twitter'da "Brian'ın BinanceUS için yaptığı çalışma paha biçilmezdi ve onun kripto endüstrisinin büyümesinin ayrılmaz bir parçası olmaya devam edeceğini umuyoruz" dedi.
BİRÇOK ÜLKEDE İŞLEM YAPILMIŞTI
İngiltere'nin finansal gözlemcisi, Binance'in ülkede düzenlenmiş faaliyetler yürütmesini yasakladı. Japonya'nın düzenleyicisi, Binance'in orada yasadışı bir şekilde faaliyet gösterdiğini açıklamıştı.
Bloomberg News, ABD'de Binance'in Adalet Bakanlığı, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu ve vergi makamları tarafından da araştırıldığını bildirdi.
Küresel çapta gözlemciler, kripto para birimlerindeki patlamanın kara para aklamaya yardımcı olduğundan ve sistemik riskleri artırdığından da endişe duyuyor.