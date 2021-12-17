Binance genel merkez mi kuracak? Rotasını BAE'ye çevirdi

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Kripto para borsaları güven vermek adına sanallıktan kurtulmak istiyor. Dünyanın en büyükleri arasında yer alan Binance, genel merkez kurmak için Birleşik Arap Emirlikleri'ni tercih etmeye çok yakın.

Dubai ya da Abu Dhabi'de kurulacak olan genel merkez ile sanallıktan çıkacak olan Binance piyasanın da güvenini elde etmiş olacak.

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Binance eleştirilere son vermek için genel merkez kurma planlarını hızlandırırken Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki regülatörlerle de görüşmelerini sürdürüyor.

Binance yöneticileri Abu Dhabi Global Market, Dubai International Finance Center ve Dubai Multe Commodities Center özel ekonomik bölgelerindeki yetkililer ile görüşerek olası taşınma için temas halindeler.

İLKLERDEN BİRİ OLACAK

Genel merkez oluşturacak olan Binance böylece regüle edilmiş bir finansal kuruluş unvanına da sahip olmak için önemli bir adım atmış olacak.