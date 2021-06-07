Binance Coin Nedir Ve Ne Zaman Çıktı? Bnb Ne Demek? Kripto Para Binance Coin Nasıl Alınır?

Dünya'nın en büyük kripto para alışveriş şirketi olan Binance şirketinin oluşturmuş olduğu bir coindir. Binance coin kripto paralar arasında üçüncüdür.

Binance Coin Nedir ve Ne Zaman Çıktı?

Binance coin Binance şirketi tarafından oluşturulmuş bir kripto paradır. ERC-20 tabanlı olan kripto para listesinde bulunmaktadır. Binance coin yüksek hacimli olan kripto paralar arasında yer alıyor. Dolayısıyla dünya genelinde Binance coin kripto parasına yatırım yapanların sayısı bir hayli artmıştır. Binance coin BEP2 tabanı ile şuan hizmet vermektedir.

Uluslararası para göndermek için de Binance coin kullanılabilir. Binance coin bloklama süresi de düşüktür. Dolaysıyla bütün bu transfer işlemleri oldukça hızlı yapılmaktadır. Dünya'nın en iyi kripto paraları arasında üçüncü sırada yer almaktadır. 2021 yılı itibari ile Binance coin 500 dolardan fazla değere sahiptir.

Binance coin 2017 yılında piyasaya sürülmüştür. 2017 yılından beridir en fazla gelişim gösteren coinlerin başında yer almaktadır. Büyük bir projeye sahip olan Binance coin en güvenilir kripto paralar arasında yer almaktadır. Binance şirketinin CEO'su olan CZ tarafından desteklenmektedir. Binance coin CZ sayesinde iyice popüler haline gelmiş ve birçok borsaya da giriş yapmıştır. Binance coin kripto parasının merkezi ise Malta'dır.

Son zamanlarda en hızlı çıkış yakalamayı başaran Binance coin arkasında güçlü bir proje yer almaktadır. Binance şirketi ileride yapacağı atılımlar bu coini iyice desteklemektedir. Bu şekilde Binance coin yükselmeye devam etmektedir. İlk olarak piyasaya giriş yaptığında henüz 11 cent iken kısa süre içerisinde değerini katlayarak artmaya devam etti. Dikkatleri üzerine çeken ve başarılı bir projeyi arkasına alan Binance coin gelişimini sürdürmektedir.

BNB Ne Demek?

Binance coin kripto parasının kısaltılmış şekli BNB'dir. BNB coin olarak da adlandırılması yanlış olmaz.

Kripto Para Binance Coin Nasıl Alınır?

Kripto para Binance coin satın almak için kripto para alışverişi sağlayan sitelerden bir tanesine üyelik gerçekleştirmeniz gerekiyor Üyelik gerçekleştirmeden önce site tarafından bir takım güvenlik doğrulaması tarafınızdan istenebilir. Bunun başında da kimlik doğrulaması gelmektedir. Kısaca KYC doğrulaması olarak da bilinen kimlik doğrulaması kolay bir işlemdir. Bunun için ilk olarak kimliğiniz ön yüzü ve arka yüzünün olması yeterli olacaktır. Üyelik gerçekleştirdikten sonra Binance coin almak için öncelikle hesabınızda yeterli miktarda para bulunması gerekiyor.

Bunun için ise ilk olarak hesabınıza para aktarmış olmalısınız. Hesabınıza para aktarmak için havale seçeneğini kullanabilirsiniz. Havale seçeneği ile yedi yirmi dört aktarım işlemini gerçekleştirmek mümkündür. Eğer başka bir kripto alışveriş sitesinden aktarım yapacaksanız yine burada bulunan cüzdanı seçerek kripto para cüzdanına aktarım işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Para yatırma işlemini gerçekleştirdikten sonra arama kısmına geliyoruz. Burada "Binance Coin" aratması yapıyoruz. Aratma bittikten sonra çıkan ilk seçeneğe tıklayıp satın al seçeneğine geliyoruz. TRY yani Türk lirası kısmına gelerek kaç tane almak istediğimizi yazıyoruz. Bunun için minimum 10 TL bir tutar belirleyebilirsiniz. Bunun herhangi bir sınırı olmayıp maksimum istediğiniz kadar tutar girebilirsiniz. Tutarı girdikten sonra al seçeneğine tıklıyoruz ve belirli bir müddet bekledikten sonra işlem bitmiş oluyor.

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