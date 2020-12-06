Binaların siciline tek tıkla erişim

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, riskli yapılar açısından Türkiye’de en önemli sorunlardan olan zemin, inşaat ve mülkiyet bilgilerindeki çelişkilerin çözüleceğini, nisan ayından itibaren tüm verilerin tapu sicilinde tek kalemde görüleceğini söyledi. Adlı’nın verdiği bilgiye göre, “inşaat başlangıcı, bitişi, oturma izni, daireyi kim kullanıyor, nasıl kullanıyor, kiracı mı, ev sahibi mi, zemin bilgileri, riskli alan mı, sit alanı mı” gibi kritik tüm bilgilere tapu kaydında tek tıkla ulaşılacak.

YAZILIM GELİŞTİRİLDİ

Meclis Deprem Araştırma Komisyonu’nda konuşan Adlı’nın verdiği bilgiler şöyle: “Ülke olarak en büyük sıkıntımız, fiili durumdaki bilgiler ile devletin kayıtlarında tutulan bilgiler arasında maalesef bire bir oturan sistem yok. Felaket anlarında hak sahibini belirlemede veya hasar tespitlerinde sağlıklı çalışmalar yapamıyorsunuz. Yazılımlar geliştirdik, önümüzdeki nisandan itibaren artık ruhsat alan, inşaat izni alan bütün binaların verilerini belediyeye başvuru yaptığı andan itibaren Belediye Kayıt Sistemi’nde hem Nüfus görecek hem bizim sistem görecek. Dolayısıyla her aşamasını -yani inşaatı başladı, arkasından inşaat bitti, oturma iznini aldı, o oturma izninden sonra içine birileri girdi, numaratajla numaralandırıldı- bunların hepsinin bire bir bizim mülkiyet ferileriyle konuşacak şekilde entegrasyonunu sağlıyoruz.”

RİSKLİ BİNALAR İŞLENECEK

Çalışma hakkında bilgi veren Adlı, “Bu çalışmayla artık hangi durumda olursa olsun, hangi gayrimenkulü kim kullanıyor, nasıl kullanıyor, kiracı mı, mal sahibi mi, artı, riskli alandı, işte sit alanıydı vesaire, bütün bu bilgileri biz bir tarafta o taşınmazı kullanan vatandaşla, öbür taraftan da mülkiyet bilgileriyle konuşturup entegrasyonunu sağlayacağız. Artık, devletin elinde bu konularda hangi bilgiye ulaşmak istiyorsanız mülkiyetle ilişkilendirerek bilgiye ulaşma şansını elde edeceğiz. Diyoruz ya, en büyük sıkıntı riskli binadır ama bu riskleri sicile işlenmediği için bilinmiyor. 2021 önceki bilgileri de gerekirse hizmet satın almak suretiyle güncelleyip mülkiyet bilgileriyle entege ederek bundan sonra tamamen sistem bazlı çalışacağız” dedi.



3 BOYUTLU ÇALIŞMA

Zeki Adlı, Amasya semalarında dolanan keşif uçaklarına da açıklık getirdi. Amasya’daki pilot projede havadan alınan eğik çekimlerle ‘üç boyutlu kadastro’ çıkarılıyor. Proje Türkiye geneline uygulandığında her vatandaş katını tıkladığında üç boyutlu planla oda ve salonların metrik ölçümünü görebilecek. Adlı, “2021’in ortasında Amasya’nın tamamını bitireceğiz, sonra Türkiye genelinde başlatacağız” diye konuştu. Adlı gayrimenkul değerleme çalışması da yaptıklarını, böylece vatandaşın bir bölgedeki mülklerin değerine kolayca ulaşabileceğini söyledi. İzmir’de yapılan tespit çalışmaları sonrası riskli olanların tapuya işlendiğini belirten Adlı, “Yani ‘O hasarlı binadır’ diye şerh kondu” dedi.

DUBLÖRLÜ SAHTECİLİK

Tapuda geçmişte manuel girişler nedeniyle sahteciliğin daha fazla olduğunu belirten Adlı, “Şu anda tapuyla ilgili işlemlerde fotoğraf dahil hiçbir şey istemiyoruz. Webtapu’ya giriyorsunuz, ondan sonrasını biz ilgili kurumlarla direkt sistem üzerinde sorguluyoruz. Bu yollar tıkanınca bu sefer farklı yollarla insanlar sahtecilik yapmaya başladılar. Robot resim kullanıyorlar, kişi benzetip geliyor, dublör kullanıyorlar. Ama elemanlar da bu konuda eğitimli, onları da tespit ediyoruz” dedi.