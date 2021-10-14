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Bina yıkımı kurala bağlandı

#Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı#Bina#Yıkım
Bina yıkımı kurala bağlandı

Ağustos ayında yıkım müteahhitliği için yetki belgesi şartı getiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, dün yayımladığı “Bina Yıkım Yönetmeliği” ile de yıkımların nasıl yapılacağına ilişkin kuralları belirledi.

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Böylece, bina yıkımı için öncelikle yetki belgeli bir müteahhit tarafından ilgili idareden ruhsat alınması gerekecek. Yüksekliği 21.5 metreden yüksek binalar, patlayıcılarla yapılan yıkımlar ile ikiden fazla bodrum katı olan her türlü binanın yıkımında fenni mesuliyet zorunlu olacak.

ASBESTLİ BİNAYA ÖZEL ÖNLEM

Yıkım, şantiye şefi gözetiminde gerçekleştirilecek. Yapılardaki, asbest ve benzeri tehlikeli kimyasal içeren imalatlar sökülüp uzaklaştırılmadan ve Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre seçici yıkım yapılmadan ana yıkıma geçilemeyecek. Herhangi bir kültür veya tabiat varlığının etkileşim ve geçiş sahası içinde yer alan bir yapının yıkımında, yıkım ruhsatı düzenlenmesinden önce Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu veya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonundan uygun görüş alınacak.

Müteahhit, müellife yıkım planı hazırlatacak. Yıkımdan önce hangi yıkım yönteminin kullanılacağı, yapıda ve yapı çevresinde etkilenebilecek diğer yapı, altyapı, tesisat, trafik ve insanların hangi tedbirlerle güvenliklerinin sağlanacağı, yapının malzeme ve varsa hasar özellikleri ile taşıyıcı sistemi, taşıma gücü imkânları ile tüm risk unsurları incelenip tespit edilerek yıkım planı hazırlanacak. Bodrum katı dışında en çok bir katlı, bina yüksekliği 6 metreyi ve yapı inşaat alanı 250 metrekareyi geçmeyen müstakil ve ayrık nizam yapıların yıkımı ile bir binada toplam alanı 250 metrekareyi ve kat inşaat alanının yüzde 10’unu aşmayan, kısmi yıkımlarda yıkım planı düzenlenmeyecek.

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TOZ VE GÜRÜLTÜ İÇİN ÖZEL ÖNLEM

Bina yıkımında ayrıca çevre yönetimi hizmeti yeterlilik belgesi olan bir görevli tarafından atık yönetimi ve toz emisyonu kontrolü için alınacak önlemleri içeren ayrı bir plan hazırlanacak. Patlatmalı yıkımlarda akustik rapor ile inşaat, maden, çevre, jeoloji ve jeofizik mühendislerinden patlatma teknik ve uygulamalarına ilişkin yüksek lisans veya üniversitelerin sertifika programına haiz olanlarca hazırlanacak patlatma yöntemini/planını içeren rapor eklenecek.

YAN BİNAYA DİKKAT

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YIKIM sebebiyle komşu yapılarda, zeminde veya altyapıda hasar oluşması ihtimalinin bulunduğu durumlarda; yıkım planına ek olarak, müellif tarafından mevcut durumun tespitini içeren teknik rapor düzenlenecek. Yıkılacak olan yapıya bitişik bina olması halinde gerekli tedbirler alınmadan bitişik binanın temel kotundan daha alt kotlarda yıkım yapılamayacak.

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#Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı#Bina#Yıkım

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