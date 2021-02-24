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Ekonomi
Haber Giriş: 24.02.2021 - 14:47 | Son Güncelleme:

Bina inşaatı yaptırılacaktır

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Bina inşaatı yaptırılacaktır
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Uşak Belediyesi Başkanlık Binası İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uşak Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale Şubesi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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