Bina inşaatı yaptırılacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uşak Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale Şubesi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

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