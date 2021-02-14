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Ekonomi
Haber Giriş: 14.02.2021 - 21:03 | Son Güncelleme:

Bina inşaatı yapılacaktır

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Bina inşaatı yapılacaktır
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Manisa İli Akhisar İlçesi Karabörklü Cami Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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