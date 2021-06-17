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Ekonomi
Haber Giriş: 17.06.2021 - 14:37 | Son Güncelleme:

Bina dış cephe tamiratı yaptırılacak

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Bina dış cephe tamiratı yaptırılacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından, Balçova Kampüsü’nde bulunan A ve M blok binalarında dış cephe tamiratları ihaleyle yaptırılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleye girmek isteyen firmaların;  teklif ve belgeleri içeren kapalı zarftaki dosyalarını en geç 25.06.2021 Cuma günü saat 10:30’a kadar ile  üniversitenin Satın Alma Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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