Bina dış cephe tamiratı yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleye girmek isteyen firmaların; teklif ve belgeleri içeren kapalı zarftaki dosyalarını en geç 25.06.2021 Cuma günü saat 10:30’a kadar ile üniversitenin Satın Alma Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

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