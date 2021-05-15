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Ekonomi
Haber Giriş: 15.05.2021 - 14:49 | Son Güncelleme:

Bina bakım-onarım işleri yaptırılacak

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Bina bakım-onarım işleri yaptırılacak

Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi onarım işi Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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