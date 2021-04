BİM ve A101 bu yıl da dünya perakende listesindeki yerini aldı

Deloitte, Perakendenin Küresel Güçleri raporunu yayınladı. En büyük 250 küresel perakende şirketi, 2019 mali yılında (30 Haziran 2020 ile biten) 4,85 trilyon dolar tutarında toplam gelir elde ederek, yüzde 4,4'lük bileşik büyümeyi temsil etti. Türkiye’den ise 152’nci sıra ile BİM Birleşik Mağazacılık A.Ş. ve 244’üncü sıra ile A101 bu yıl da listedeki yerini aldı.

Dünyanın en büyük 10 perakendecisinin ilk 250'nin toplam perakende geliri içindeki payı, bir önceki yıl yüzde 32,2 iken, bu sene yüzde 32,7'ye yükseldi. 2019 mali yılında ilk 10 şirketin gelir artışı (dolar bazında gelirlerinin ağırlıklı ortalama büyümesi), ilk 250 perakendeciyle aynı şekilde yüzde 4,4 olarak gerçekleşti. Listede ilk 10’da 7 şirketle yer alan Amerika bu yıl da hakimiyetini sürdürdü.

İlk 250 içerisinde bu sene de sektör bazında en fazla sayıda şirket, 135 şirkete ulaşarak hızlı tüketim ürünleri (FMCG) sektöründen oldu. Bu sektörde faaliyet gösteren bu şirketler perakende gelirinin yüzde 66’sını oluşturdu. Perakendeciler 23,7 milyar dolar ile en büyük ortalama gelire sahip olmalarına rağmen, aynı zamanda yüzde 2 ile en düşük net kar marjına sahip sektör olarak da ortaya çıktı.

Listede Avrupa, 87 şirket ile ilk 250 arasında en çok perakendeciyi bulunduran bölge olarak öne çıkarken; gelir açısından bakıldığında ise Kuzey Amerikalı perakendeciler, ilk 250’nin gelirinin neredeyse yarısını oluşturdu.

BİM ve A101 Türkiye’yi temsil etmeye devam ediyor

Listede beş sıra yükselerek 152’nci sırada yer alan BİM Birleşik Mağazacılık A.Ş., geçen sene 6,6 milyar dolar olan gelirini bu yıl yaklaşık 7 milyar dolara yükseltti. BİM, 2014-2019 yılları arasında yüzde 22,7’lik büyüme elde etti. Listenin bir diğer Türk şirketi A101 ise 4,1 milyar dolarlık geliri ile 244’üncü sıradaki yerini aldı. A101, 2014-2019 yılları arasında ise yüzde 35’lik bir büyüme gösterdi. Bunun yanı sıra her iki şirket de 2014-2019 finansal yıllarında en yüksek bileşik büyüme oranına sahip şirketler listesinde ilk 50 içerisinde yer aldı (A101 6., %35; BİM 11., %22,7).

Raporu değerlendiren Deloitte Türkiye Perakende Sektörü Lideri Hande Özdiler Yılmazkaya, “Türkiye’den iki şirketin bu listede yer almaya devam etmesi ve her ikisinin de en hızlı büyüyen 50 perakende şirketi arasına girmesi dikkat çekici. Tüketicilerin geleneksel perakende oyuncuları olan bakkal ve pazarların yerine daha çok değer kazandıkları modern perakende şirketlerini tercih etmesi, indirimli satış mağazalarının büyümelerine katkı sağladı. Buna ek olarak pandeminin etkisi ile online alışverişin artması ve ihtiyari ihtiyaçlara yönelik alışverişin azalması, gıda perakendesinde önümüzdeki dönemde büyümeyi etkileyecek unsurlar arasında yer alıyor” dedi.

Deloitte Tüketim Endüstrisi Lideri Özkan Yıldırım ise “Covid-19 salgının arifesindeki verilere dayanarak hazırlanan Perakendenin Küresel Güçleri raporu ilk 10 perakendecinin toplam gelirler içindeki payını arttırdığına işaret ediyor. Büyüme sağlayan oyuncuların online kanalları daha iyi kullanan ve yeni pazarlarda etkinliklerini arttıranlar olduğunu görüyoruz. Global düzeyde Amazon bir kez daha rekor büyüme gösterdi. Bunun yanında perakende sektöründe yaşanan küresel konsolidasyonun hızlı bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Salgınla birlikte tüketim alışkanlıklarında gelecek on yılda yaşanabilecek değişim altı ayda gerçekleşti. Online satış kanalı her zamankinden daha fazla büyümenin itici gücü olurken, yasaklar ve kapanmalarla birlikte yiyecek, içecek, ev aletleri ve evdeki yaşama dair ürünler tüketim içindeki payını artırdı. Öte yandan aksesuar, giyim ve lüks ürünler negatif etkilendi. Salgın perakende sektöründeki bazı oyuncuları çok olumsuz etkilerken bir kısmı için büyüme ve karlılıklarını arttırmaları için yeni fırsatlar yarattı. Türkiye’den de BİM ve A101 ilk 250 şirket içinde yeniden yerini aldı. Salgından olumlu etkilenen her iki şirketin de önümüzdeki yıl listede daha üst basamaklara yükselmesini bekliyorum” diye konuştu.

Salgın büyüyen perakendecilere avantaj sağlarken, küçük çaplı perakendecileri olumsuz etkiledi

Covid-19 salgınının perakende sektörüne etkilerine de yer veren rapor, büyük perakendecilerin salgınının sunduğu yeni tüketici fırsatlarından, özellikle de çevrimiçi alışveriş ve teslimattan yararlanabildiği ve mağazalarından ticaret yapmaya devam edebildiğini ortaya çıkarıyor. Daha küçük çaplı perakendecilerin ise salgının neden olduğu tüketici davranışındaki büyük değişikliklerden, zorunlu mağaza kapanmaları ve seyahat yasakları nedeniyle ürün kategorilerindeki azalan talepten ve online çözümler üretme konusunda hızlı aksiyon alamamalarından dolayı daha fazla etkilendiğini gözler önüne seriyor.

