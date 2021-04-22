BİM çalışma saatleri 2021 - BİM saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Hafta içi ve hafta sonu BİM açılış kapanış saatleri

BİM çalışma saatleri hakkında bilgi edinmek isteyen müşteriler, Türkiye'de binlerce mağazası olan zincir marketin açılış kapanış saatlerini sorguluyor. BİM açılış saatleri, Türkiye genelinde genellikle aynı olmakta, bazı istisnalar ise bu saatleri değiştirebilmektedir.

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Bim Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 10.00’da başlar ve kapanış saati olan 18.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. BİM Mağazalarında öğle tatili yoktur sadece Cuma günleri cuma namazı saati kapalıdır.

BİM HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Aktüel indirimleri ve zaman zaman seçili ürünlerde yaptığı indirimlerle dikkatleri üzerine çeken A101, ŞOK ve BİM, sabah saat 10:00 ile akşam 18.00 arasında hizmet vermektedir. Bu durum bazı merkezlerde değişiklik gösterebilir.

BİM HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM zincir marketleri, hasta sonu ise sabah 10:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Not: Çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebilir. Lütfen bulunduğunuz ildeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

Bim merkez binası BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. Ebubekir Cad. No: 73 Sancaktepe 34887 İstanbul adresinde bulunmaktadır. Bim merkez şubesine 0216 564 03 03 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 311 79 78 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

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