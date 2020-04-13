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BİM 17 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte BİM aktüel ürünleri
BİM aktüel ürünleri her hafta salı ve cuma günleri markete geliyor. 17 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Bu haftanın fırsat ürünleri arasında yine çok çeşitli ürünler bulunuyor. 17 Nisan kataloğunda 50’’ Full HD Smart uydu alıcılı televizyon 2.999 TL, dik durabilen süpürge 149 TL, 22 cm. döküm tencere 139 TL, tekli çelik servis ürünleri 14,90 TL, 3’lü sunum bardağı 12,90 TL, lüks yastık 59,90 TL, çift kişilik yorgan 169 TL fiyatı ile yer alıyor.
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