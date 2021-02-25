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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 25.02.2021 - 21:22 | Son Güncelleme:

Bill Gates'ten flaş Bitcoin sözleri: Zarar veriyor

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Bill Gates'ten flaş Bitcoin sözleri: Zarar veriyor
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Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Bitcoin madenciliğinin aşırı enerji kullanımı nedeniyle çevre için zararlı olduğunu, iklime zarar verdiğini söyledi. Ayrıca bugüne kadar hiç Bitcoin almadığını vurgulayan Gates, kendisinin aşı gibi, somut ürünler yaratan yatırımları tercih ettiğini söyledi.

Sosyal iletişim ağı Clubhouse üzerinden düzenlenen bir söyleşi sırasında, bugüne kadar hiç Bitcoin almadığını vurgulayan Gates, kendisinin aşı gibi, somut ürünler yaratan yatırımları tercih ettiğini söyledi.

Gates, kripto para madenciliğinde aşırı elektrik kullanıldığına işaret ederek, "Bitcoin’in transferinde, bugüne kadar bilinen en yüksek düzeyde elektrik harcanıyor. Eğer bu yeşil enerjiyse ve diğer kullanım alanların için fazlaysa, o zaman belki sorun olmayabilir" dedi.

Kendisinin, Bitcoin konusunda kuşkucu olarak görülmesine karşın, enerji bağlamındaki yaklaşımı konusunda ilişkili görmediğini vurgulayan Gates, bununla binlikte, vakfının, "çok düşük transfer ücreti" olacak kendi dijital para birimini geliştirmekte olduğunu söyledi.

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