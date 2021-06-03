MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBill Gates ve Warren Buffett'tan 1 milyar dolarlık yatırım
GeriEkonomi Bill Gates ve Warren Buffett'tan 1 milyar dolarlık yatırım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 03.06.2021 - 07:54 | Son Güncelleme:

Bill Gates ve Warren Buffett'tan 1 milyar dolarlık yatırım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bill Gates ve Warren Buffett'tan 1 milyar dolarlık yatırım

Milyarder iş adamlarından Bill Gates ve Warren Buffett elektrik üretmek için natrium reaktörünü kurmaya karar verdiler.

Nükleer santral alanında yeni bir teknoloji olan natrium reaktörü ile elektrik üretimi için ABD'de milyarder iş adamları Bill Gates ve Warren Buffett harekete geçti.

İki iş adamının sahibi olduğu TerraPower ve PacificCorp şirketleri ABD'nin Wyoming eyaletinde natrium reaktörünü kuracaklar.

Wyoming Valisi Mark Gordon'un projeyi bu yıl sonuna kadar onaylaması bekleniyor.

1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

TerraPower ilk natrium reaktörü yatırımının 1 milyar dolar olacağını hesapladı. Şirket, yenilikçi nükleer reaktör ile reaktörün kalbindeki çekirdeğin soğutulması için çevresinde erişmiş sodyum kullanacak.

ABD Enerji Bakanlığı nükleer reaktör soğutmada sodum kullanılmasına 6 yıl önce onay vermişti.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi