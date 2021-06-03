Bill Gates ve Warren Buffett'tan 1 milyar dolarlık yatırım

Nükleer santral alanında yeni bir teknoloji olan natrium reaktörü ile elektrik üretimi için ABD'de milyarder iş adamları Bill Gates ve Warren Buffett harekete geçti.

İki iş adamının sahibi olduğu TerraPower ve PacificCorp şirketleri ABD'nin Wyoming eyaletinde natrium reaktörünü kuracaklar.

Wyoming Valisi Mark Gordon'un projeyi bu yıl sonuna kadar onaylaması bekleniyor.

1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

TerraPower ilk natrium reaktörü yatırımının 1 milyar dolar olacağını hesapladı. Şirket, yenilikçi nükleer reaktör ile reaktörün kalbindeki çekirdeğin soğutulması için çevresinde erişmiş sodyum kullanacak.

ABD Enerji Bakanlığı nükleer reaktör soğutmada sodum kullanılmasına 6 yıl önce onay vermişti.

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