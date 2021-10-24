Bill Gates, lüks yatıyla Bodrum’da! Haftalık kirası 1 milyon 800 bin euro...

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Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan Microsft’un kurucusu Bill Gates, İzmir Efes Antik Tiyatro’yu gezdikten sonra sabah erken saatlerde yatıyla Bodrum’a geldi.

107 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki 'Lana' isimli lüks yat, limana sığmadığı için liman dışına demir attı. Yatın haftalık kirasının 1 milyon 800 bin euro olduğu belirtildi. Öte yandan, Gates’in Bodrum Kalesi’ni gezdiği, daha sonra yatına geçtiği bildirildi.

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Benetti firmasının 107 metrelik en yeni yatı Lana, Benetti’nin üretimini yaptığı en büyük yatlardan biri. 5 güvertesi bulunan Lana, bünyesinde oturma ve dinlenme alanları, büyük yemek salonu, eğlence salonu, lüks odalar, spa merkezi, bar, jakuzi, spor salonu, hamam ve çok daha fazla detayı barındırıyor.

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Güvertelerinde de açık hava yemek alanı, dinlenme ve güneş alanlarının yanı sıra açık yüzme havuzu ve bar bulunuyor.

34 kişilik görevli kapasitesiyle bu alanda oldukça geniş bir görevliye ihtiyaç duyan yatın misafir kapasitesi ise boyuna göre bir hayli düşük. Toplamda 8 süitte 12 misafir ağırlamasının sebebi, kalabalıktan daha çok çok lüks bir konaklama ve bol yat içi etkinlik imkanı sunması.