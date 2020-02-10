Son dakika haberler: Bill Gates 4 milyar liralık yat alıyor.. İşte dikkat çeken özellikleri

Dünyanın en zenginlerinden, Microsoft’un kurucusu Amerikalı iş adamı Bill Gates, likit hidrojenle çalışacak bir süper yat siparişi verdi. 112 metre uzunluğunda olacak çevre dostu yatın kullandığı yakıt yüzünden doğaya tek emisyonu su olacak. 645 milyon dolara (3.9 milyar TL) mal olacak yat 14 misafir ve 31 mürettebat kapasiteli. İçinde bir jimnastik-yoga stüdyosu, kişisel bakım ve masaj odaları ile yüzme havuzu olacak. Aqua isimli yatın 2024 yılında denize inmesi bekleniyor. yaz aylarında özellikle Akdeniz’de yat tatili yapmayı seven Bill Gates, ilk kez bir yat siparişi verdi.













