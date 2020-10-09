Bilişim Vadisi’nde ‘tasarım kümelenmesi’

Bu kapsamda stratejik bir adım attıklarını ifade eden Varank, şu ifadeleri kullandı: “Bilişim Vadisi bünyesinde Tasarım Kümelenmesi kuracağız. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık, inşallah kasımda Bilişim Vadisi’nde bu merkezin açılışını gerçekleştireceğiz. Bu kümede, tasarım stüdyoları, iş geliştirme merkezi, prototip üretim atölyesi, sergi alanı gibi yapılar kurarak, tasarımla sanayiyi güçlü bir şekilde etkileşime geçireceğiz. Tasarım stüdyolarına, multidisipliner becerileri olan profesyonel tasarımcıları çekmek istiyoruz. Tekstilden hazır giyime, akıllı teknolojilerden grafiksel arayüz tasarımına kadar farklı alanlarda çözümler sunan kabiliyetleri burada sanayiyle buluşturacağız.”

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) ile İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından düzenlenen 13. İstanbul Moda Konferansı’nın açılışında konuşan Varank, iş geliştirme merkezinde, ilgili bölümlerden yeni mezun olmuş tasarımcılara işlerini olgunlaştırana kadar ev sahipliği yapacaklarını anlattı.