Bilişim Vadisi’nde geliştirilen cihazla ithalat engellenecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye´nin en büyük teknoloji merkezi olan Bilişim Vadisi, cari açığın kapanmasına katkı sağlayacak, ithal ikame koruyucu bir ekipmanın geliştirilmesine ev sahipliği yaptı. Vadide yer alan Argetech firması tarafından yerlileştirilen Pandemik Anti-Kontaminasyon Cihazı (Pak-C), yüzde 95 filtrasyon ile kuvöz havası oluşturuyor. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı´nın desteğiyle geliştirilen ve sağlık, madencilik ve gemicilik gibi sektörlerde kullanılacak olan Pak-C´nin ilk partisi Sağlık Bakanlığı´na hibe edilecek. Pak-C, kullanıcıların konforlu, izole ve güvenli bir ortamda görevlerini yerine getirmeleri için geliştirildi. Kat kat maske veya siperlikler yerine daha kullanışlı bir sistemde dizayn edilen Pak-C, 3 aylık tasarım sürecinin ardından gerekli test ve değerlendirmelerden geçtikten sonra TSE EN 12941 sertifikasını aldı. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, Pak-C benzeri ürünlerin Türkiye´de üretiminin olmadığını belirterek, “Bu ürüne kadar daha önce tamamı yurt dışından ithal ediliyordu. Tüm sistemi satın almaya kalksanız yaklaşık 2 bin 400 Euro gibi bir fatura ile karşı karşıya kalacaksınız. Biz çok daha uygun maliyetlerle ithal ikame olan bu sistemi geliştirdik” dedi. İbrahimcioğlu, ilk partide üretilen 200 Pak-C´yi Sağlık Bakanlığı´na hediye edeceklerinin belirtti. Argetech Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Halit Ellialtı, “Bu cihaz taktığınız zaman içinden 3 saate kadar size kuvöz havası aktarıyor” şeklinde konuştu.