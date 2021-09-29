Bilişim Vadisi, enerjisini ‘güneşten’ alacak

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Kalyon PV, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Bilişim Vadisi arasındaki iş birliğiyle, Türkiye’de yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesi ve bu alandaki farkındalığın arttırılması hedefiyle çeşitli projelerin hayata geçirilmesi de amaçlanıyor. Kalyon PV olarak sadece yatırım ve üretime değil bilgi üretimi, araştırma ve geliştirmeye de odaklandıklarını vurgulayan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Kalyoncu Şeherli, Bilişim Vadisi ile iş birliğine verdikleri önemi dile getirdi: “Fabrikamızda 2 bin metrekare kapalı alanı da Ar-Ge çalışmalarımıza ayırdık. Biz Bilişim Vadisi’ni, Türkiye’nin Silikon Vadisi olarak değerlendiriyoruz. Bu bağlamda çok değerli çalışmaların kuluçka merkezi olan Bilişim Vadisi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile attığımız bu adım, geleceğe yönelik birçok projenin temeli için simgesel bir önem taşıyor. Türkiye’nin enerji liginde zirveye çıkması için teknolojiye yatırıma ve Ar-Ge çalışmalarımıza tüm enerjimizle devam edeceğiz.”

‘HEDİYE ETTİLER’

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Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu ise iş birliğine ilişkin şöyle konuştu: “Sadece Yenilenebilir Enerji Çalıştayı değil, birlikte yapacağımız güçlü iş birliklerinin de adımını atıyoruz. Bundan bir sene önce Bilişim Vadisi olarak bu konudaki vizyonumuzu Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi sayın Kübra Kalyoncu’ya iletmiştik. Kendisi de bizimle ilgilendi ve 1 MW elektriğe karşılık gelen 2 bin 619 adet güneş enerjisi panelini bize hediye etti. Bu, yalnızca Bilişim Vadisi’ndeki girişimcilere değil, ülkemize hizmet edecektir.” Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise, üniversitelerinin tamamının enerji ihtiyacını güneşten karşıladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “HKÜ, yeni kurulu gücüyle yılda 3.125 MWh enerji üretiyor. Üniversite böylece doğaya 1.850 ton CO2 salınımını engelleyerek, kendi elektrik enerji ihtiyacının tamamına yakınını yenilenebilir enerjiden karşılayacak.”