Bilim olimpiyatlarında tarihi başarı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında geçtiğimiz yıl uluslararası ve bölgesel bilim olimpiyatlarında 12’si altın olmak üzere 75 madalya ve 4 mansiyon ödülü kazanarak tarihteki en yüksek madalya sayısına ulaşıldığını belirterek, “Uluslararası ve Bölgesel Bilim Olimpiyatları’nda öğrencilerimiz rekorlar kırmaya devam ederek başarılarıyla bizleri gururlandırdılar. Geçtiğimiz hafta Gürcistan’ın Kutaisi şehrinde düzenlenen 8. Avrupa Fizik Olimpiyatı ve İngiltere'nin Bath şehrinde gerçekleştirilen 65. Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda madalya kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyorum.” dedi.

Bakan Kacır, TÜBİTAK’ın 61’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, İngiltere’nin Bath şehrihde 65’incisi düzenlenen Uluslararası Matematik Olimpiyatı’nda 2 Altın, 2 Gümüş ve 2 Bronz madalya kazanan ve Gürcistan’ın Kutaisi şehrinde 8’ncisi gerçekleştirilen Avrupa Fizik Olimpiyatı’nda 2 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz madalya kazanarak ülkemizi gururla temsil eden öğrencileri tebrik etti.

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65. ULUSLARARASI MATEMATİK OLİMPİYATI



Bu yıl 65’incisi düzenlenen Uluslararası Matematik Olimpiyatı 11-22 Temmuz 2024 tarihlerinde İngiltere’nin Bath şehrinde 109 ülkeden 609 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. TÜBİTAK BİDEB bünyesinde yürütülen 2202 Bilim Olimpiyatları kapsamında ülkemizi uluslararası arenada temsil eden 6 öğrenci, 65. Uluslararası Matematik Olimpiyatında 2 Altın, 2 Gümüş ve 2 Bronz madalya kazandı. Ülkemizi temsil eden öğrencilerimizden; Barış Koyuncu ve Mehmet Can Baştemir Altın Madalya, Hakan Gökdoğan ve Mehmet Burak Gönül Gümüş Madalya, İrem Gülce Yazgan ve Selim Doğan Bronz Madalya kazandı. Dünyanın farklı kıtalarından olimpiyata katılarak, her kıtanın en yüksek puanını alan 5 kız öğrenciden biri olan İrem Gülce Yazgan’a Mirzakhani Award ödülü de verildi.

8’İNCİ AVRUPA FİZİK OLİMPİYATI



Bu yıl 8’ncisi düzenlenen Avrupa Fizik Olimpiyatı 15-19 Temmuz 2024 tarihlerinde Gürcistan’nın Kutaisi şehrinde 55 ülkeden 256 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. TÜBİTAK BİDEB bünyesinde yürütülen 2202 Bilim Olimpiyatları kapsamında Ülkemizi uluslararası arenada temsil etmek üzere yetiştirilen genç bilim insanlarımız katıldıkları tüm yarışmalarda başarılarıyla bayrağımızı gururla dalgalandırıyor. Bu kapsamda 5 öğrencimizin katıldığı 8’incisi düzenlenen Avrupa Fizik Olimpiyatı’nda milli takımımız 2 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz madalya kazandı. Ülkemizi temsil eden öğrencilerimizden; Arda Ünver ve Kutay Kulbak Altın madalya, Alp Terliksiz Gümüş madalya, Halil İbrahim Yenitürk Bronz madalya kazandı.

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ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ



Uluslararası ve Bölgesel Bilim Olimpiyatları’nda, rekorlar kırmaya devam ederek başarılarıyla ülkemizi gururlandıran öğrencileri tebrik eden Bakan Kacır, “TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında geçtiğimiz yıl uluslararası ve bölgesel bilim olimpiyatlarında 12’si altın olmak üzere 75 madalya ve 4 mansiyon ödülü kazanarak tarihimizdeki en yüksek madalya sayısına ulaştık.” dedi.

“GURUR VE MUTLULUK YAŞADIK”



Bakan Kacır, “Bu yıl da öğrencilerimiz benzer başarı performansını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Gürcistan’ın Kutaisi şehrinde düzenlenen 8. Avrupa Fizik Olimpiyatı ve İngiltere'nin Bath şehrinde gerçekleştirilen 65. Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda madalya kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Başarısı ve azmiyle bizlere gurur ve mutluluk yaşatan gençlerimizi, onları her zaman destekleyen ailelerini, öğretmenlerini ve eğitimlerde görev alan tüm akademisyenlerimizi yürekten kutluyorum.” ifadelerini kullandı.