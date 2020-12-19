Bilim madalyaları kadınların oldu

Koç Üniversitesi tarafından Rahmi M. Koç Bilim Madalyası Ödülleri bu yıl bilime katkıda bulunan iki başarılı kadın bilim insanına verildi. Geçtiğimiz yıl ertelenen ödül töreni bu yıl 2019 ve 2020 yılı ödüllerini kapsayacak şekilde çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi. Türkiye’nin yetiştirdiği, evrensel bilgi birikimine katkıda bulunan ve gelecek vadeden genç bilim insanlarına verilen ödülü bu yıl iki kadın bilim insanı aldı. 2019 yılına ait ödül “İktisadi, İdari, Sosyal, İnsani Bilimler ve Hukuk” alanında Cornell Üniversitesi Ekonomi ve Toplum Çalışmaları Merkezi Direktörü ve Cornell Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Garip’in oldu. 2020 yılı “Fen, Mühendislik ve Tıp Bilimleri” ödülü de İsviçre’de École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Fotonik Doktora Okulu Direktörü ve Biyomühendislik Enstitüsü’nde Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Hatice Altuğ’a verildi. Prof. Dr. Filiz Garip aslında mühendislik okuduktan sonra sosyolojiye merak saran ve bu konuda da eğitimine devam eden ve Bulgar göçmeni olan bir ailenin kızı. Kendi deyimiyle o da göçmenlerle ilgili dünyanın farklı köşelerinde araştırma yaparken, kendisindeki ve ailesindeki bazı izleri keşfetti. Prof. Dr. Hatice Altuğ ise mühendislikle tıbbı birleştiren yeni teknolojilerin peşinde koşan bir bilim insanı. Öğretmen bir anne babanın kızı.

15 YILDIR ÇALIŞIYOR

Ödül töreninde Prof. Dr. Filiz Garip, Amerika’da milyonlarca Meksikalı göçmenle ilgili çalışmalara başladığını ifade etti ve şunları söyledi: “Meksika üzerine çok şey yazılmış olmasına rağmen bize büyük resmi verecek araştırma pek yoktu. Son 50 senede göç hareketi nasıl değişmiş olabilir, bunu nasıl anlayabiliriz diye araştırmaya başladım. Sonra gördüm ki, her birinin göç etmesinin nedeni bambaşka. Son 15 yıldır göç üzerine çalışıyorum. Benim için bu ödülü almak büyük onur.”

TÜRKİYE’DEN İLK ÖDÜL

Prof. Dr. Hatice Altuğ, Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nın Türkiye’den aldığı ilk ve en önemli ödül olduğunu söyledi ve çalışmalarıyla ilgili şu bilgiyi aktardı: “Laboratuvarımızın amacı ışık, fotonik ve nanoteknolojiyi kullanarak, gelecek nesil biyosensör ve biyomedikal aletler geliştirmek. Bu geliştirdiğimiz aletleri hastalıkların erken teşhisinden tutun da, kişiselleştirilmiş tıp gibi değişik alanlarda sağlık üzerindeki uygulamalarına bakıyoruz. Genel amacımız, insan hayatının kurtarılmasına katkıda bulunmak.”