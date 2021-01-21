Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Kuralsızlığa izin verilmemeli

İlhan, “İlk açılırken kafe ve restoranlar kurallara sıkı sıkı uydu ancak sonra kalabalık ortamlara izin verildiğini gördük. Buna yeni dönemde izin verilmemeli. Kapanma herkesi olumsuz etkiliyor. Artık hepimiz normale dönmek istiyoruz” dedi.

Prof. Dr. İlhan, Hürriyet’e lokantaların yeniden açılması halinde hangi kurallara uymaları gerektiğini şöyle açıkladı: “Kapanma öncesi belirlenen kurallara uyulması gerekiyor. Restorandaki çalışanların HES kodu olmalı, denetimin sağlanması şart. Çalışanlar aşılı mı, değil mi, hastalık geçirdi mi bakılmalı. Haziranda ayındaki normalleşme döneminde restoranlar açıldığında çok dikkatli davrandılar. Ancak daha sonra dikkatleri azaldı. Bunlara yeni dönemde izin verilmemeli.”

İŞTE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

* Kurallara tam olarak riayet edilmeli.

* Misafirlere tesise girişte termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulamalı.

* Maskesiz müşteri içeri alınmamalı.

* Misafirin yanında yoksa verilmek üzere maske bulundurulmalı.

* Misafirlerin yeme-içme faaliyeti dışında ve masadan her kalktıklarında maske takması sağlanmalı.

* Tesisin tamamı sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenmeli.



* Karşılıklı oturmada masa eni 70 cm’den küçük masalarda çapraz oturma düzeni uygulanmalı veya karşılıklı oturma mesafesinin arttırılması amacıyla iki masa birleştirilerek kullanılmalı.

* Servis personeli, servis esnasında mesafe kurallarını korumaya ve temastan kaçınmaya özen göstermeli.

* Yemek masaları ve malzemeler her misafir kullanımından sonra silinerek uygun şekilde temizliği ve dezenfeksiyonu sağlanmalı.

* Bütün gıdalar kapalı dolaplarda veya üzeri kapalı şekilde saklanmalı.



* Restorandaki malzemeler bulaşık makinesinde yıkanmalı.

* Mutfak personeli çalışma esnasında iş kıyafeti ve kişisel koruyucu ekipman kullanılmalı, eller düzenli olarak yıkanmalı.