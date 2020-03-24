Bilim Kurulu bankaları uyardı: İçeriye banko sayısı kadar müşteri alın

Kurul, banka şubelerinde numaratörlerin sadece tek bir kişi tarafından kullanılmasını, şube çalışanlarının tıbbi maske takmasını, bekleme alanında en fazla işlem bankosu sayısı kadar müşterinin bulunmasına izin verilmesini istedi. Kurul kararında “Banka şubesi içerisinde müşteri sayısını azaltmak için acil olmayan bazı işlemler (promosyon ödemeleri vb.) ertelenebilir” denildi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, bankalarla ilgili önemli bir karar aldı. Hastalık yayılımında rol oynayabilecek, yoğun insan trafiğinin yaşandığı banka şubelerinde enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için korunma ve kontrol önlemlerine dikkat edilmesini isteyen Kurul, enfeksiyon riskini azaltmak için uyarılarda bulundu. Kurul kararında, “Numaratörlerin sadece tek bir kişi tarafından kullanılmalı, günlük sabah ve akşam uygun şekilde temizliği yapılmalı, numaratörü kullanan kişiler tıbbi maske takmalı” denildi. Kurulun önerilerinden bazıları ise şöyle:

PROMOSYON ÖDEMELERİ ERTELENEBİLİR

* Herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu bulguları olan personel şikayetleri düzelene kadar çalıştırılmamalı.

* Şube içerisinde sürekli bir şekilde insanlar ile yüz yüze arada bir metre veya daha kısa mesafe kalacak şekilde temas eden çalışanlar tıbbi maske takmalı.

* Çalışanların eldiven kullanmaları, el temizliğine olanak vermeyip, çevresel bulaşı artıracağından, önerilmiyor.

* El hijyeni sağlanması için alkol içerikli el antiseptikleri ulaşılabilir noktalarda bulundurulmalı.

* Banka içinde müşteri bekleme alanında yakın mesafede oturtulmamalı, bekleme alanında en fazla işlem bankosu kadar müşterinin bulunmalı.

* Müşteriler ve çalışan banka görevlisi arasında en az bir metre mesafe olmalı.

* Şubede müşteri sayısını azaltmak için acil olmayan işlemler (promosyon ödemeleri vb.) ertelenebilir.”