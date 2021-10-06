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Bilgi ve iletişim sektöründeki firma sayısı 10 yılda katlandı

#İletişim Sektörü#Kovid#Son Dakika
Bilgi ve iletişim sektöründeki firma sayısı 10 yılda katlandı

Türkiye'de bilgi ve iletişim alanında faaliyet gösteren firma sayısı 26 bin 962'yi, çalışan sayısı 238 bini geçti.

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Türkiye'de bilgi ve iletişim alanında faaliyet gösteren firma sayısı 2011-2020 döneminde yüzde 104 artışla 26 bin 962'e yükselirken buralarda çalışan sayısı da 238 bini geçti.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2020" araştırması sonuçlarından derlediği bilgiye göre, bilgi ve iletişim alanında faaliyet gösteren firma ve buralarda çalışan sayısı son 10 yılda düzenli artış gösterdi.

Söz konusu sektörün firma sayısı 2011'de 13 bin 246 iken bu sayı 2015'te 17 bin 568'e, 2019'da 24 bin 169'a yükseldi. Sektör, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu 2020'de de firma sayısını yaklaşık yüzde 11,6 artırmayı başardı. Bu dönemde firma sayısı 26 bin 962'ye çıktı. Böylece 2011-2020 döneminde bilgi ve iletişim alanında faaliyet gösteren firma sayısı yüzde 104 artışla katlanmış oldu.

Firma sayısındaki artış istihdam sayısına da yansıdı. Söz konusu sektörde çalışan sayısı 2011'de 152 bin 562 iken bu sayı 2015'te 191 bin 216'ya, 2019'da 230 bin 571'e, 2020'de ise 238 bin 90'a çıktı. 2011-2020 döneminde sektörde çalışan sayısı yüzde 56,1 arttı.

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EN FAZLA MİKRO ÖLÇEKLİ FİRMA VAR

Söz konusu sektör firmalarının ölçeklerine göre dağılımı incelendiğinde, en fazla mikro ölçekli firmaların olduğu görüldü. Geçen yıl sektörde 22 bin 937 mikro ölçekli, 3 bin 174 küçük ölçekli, 714 orta ölçekli ve 137 büyük ölçekli firma faaliyet gösterdi.

Firmaların türlerine bakıldığında ise 17 bin 863'ünün limited şirket, 8 bin 864'ünün anonim şirket, 3'ünün kooperatif ve 232'sinin diğer türlerde olduğu görüldü.

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#İletişim Sektörü#Kovid#Son Dakika