Bilecik’teki altın keşfinin değeri 6 milyar dolar

Poyraz, maden sahasındaki varlığın, Türkiye ekonomisi ve Gübretaş açısından ciddi bir değeri ortaya koyduğuna dikkati çekti. Ekonomiye bu madeni kazandırmak için ciddi hazırlıklar yürüttüklerini belirten Fahrettin Poyraz, şu değerlendirmede bulundu:

İLK BEŞE GİREBİLİR

“Borsaya bildirdiğimiz raporda da sahada yaklaşık 3.5 milyon ons kaynak olduğu ortaya konuldu. Bunun da 1 milyon 920 bin onsunun kesinleşmiş, şu anda çıkarılmaya hazır altın rezervi olduğu ortaya konuyor. Ayrıca 1.6 milyon onsun da kaynak olarak yüzde 83 oranında rezerve dönüşeceğinin tespiti yapılıyor. Bu miktarı da hesaba katınca Söğüt altın madeni sahasında yaklaşık 3.2 milyon ons civarında altın varlığından bahsedebiliriz. Bugünkü fiyatlar üzerinden bunu da değer olarak ortaya koymaya kalktığımızda yaklaşık 6 milyar dolar civarında bir değerden bahsediyoruz. Belki Türkiye’de ilk, dünyada da ilk 5’e girecek yoğunlukta altın değerine sahip.”