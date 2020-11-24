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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 24.11.2020 - 09:29 | Son Güncelleme:

Biden'ın Hazine Bakanlığına eski FED Başkanı Yellen'ı getirmesi bekleniyor

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Biden'ın Hazine Bakanlığına eski FED Başkanı Yellen'ı getirmesi bekleniyor
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ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, Hazine Bakanlığı görevine eski ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen'ı getirmesi bekleniyor.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Biden, Hazine Bakanlığına Yellen'ı atayacak. Janet Yellen, bu göreve seçilmesinin kesinleşmesi ve ABD Senatosu'nda onaylanması durumunda ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak. 

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