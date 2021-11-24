Biden'dan flaş petrol kararı! 10 yıl sonra ilk

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, kararın Amerikalı tüketicilerin ödediği petrol ve gaz fiyatlarını düşürmek için alındığı belirtildi.

Açıklamada Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve İngiltere gibi enerji tüketimi yüksek olan diğer ülkelerde de yüksek fiyatlara karşı önlem alındığına dikkat çekildi.

Beyaz Saray, stratejik petrol rezervinden piyasaya petrol sürüleceği yolundaki haberlerin, daha şimdiden fiyatların yüzde 10 oranında düşmesini sağladığını bildiriyor.

Enerji fiyatlarındaki artış, dünya genelinde enflasyonun artmasını etkileyen unsurlardan biri olarak niteleniyor.

Dünya ekonomileri pandeminin olumsuz etkilerinden kurtulmaya çalışırken petrol arzı talepteki artışı karşılayamamış ve fiyatlar yaklaşık yüzde 60 artmıştı.

Beyaz Saray, ABD ekonomisi güçlü olmasına rağmen, Amerikan vatandaşlarının araçlarına benzin doldurmak ve evlerini ısıtmakta zorlandıklarını bildirdi. İşyerlerinin de maliyetleri artıyor.

10 YIL SONRA BİR İLK

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ABD son olarak 2011 yılında Libya'daki iç savaş sırasında stratejik rezervlerini kullanıma açmıştı.

Amerikan Stratejik Petrol Rezervi, dünyadaki en büyük ham petrol rezervi olarak biliniyor. Federal yönetime ait olan bu petrol Teksas ve Louisiana'da, dört yeraltı deposunda saklanıyor ve ancak zor dönemlerde kullanıma sunuluyor.

ABD gibi Hindistan da petrol üreten ülkelere baskı yapmak için ilk kez stoklarındaki petrolden bir kısmını piyasaya verecek.

Hindistan'da 38 milyon varil petrol stoğu bulunuyor. Bunun yaklaşık 5 milyon varilinin kullanıma sunulması bekleniyor.