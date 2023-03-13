Biden'dan batan banka açıklaması: Ne gerekiyorsa yapacağız

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Küresel piyasaları olumsuz etkileyen ABD'deki iki bankanın iflas etmesi sonrasında ABD Başkanı Joe Biden kamuoyunu bilgilendirici açıklamalar yaptı. Biden, Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın kontrolünü aldıklarını söyledi. ABD bankacılık sisteminin güvenli olduğunu belirten Biden, böyle durumların yeniden yaşanmasını engellemeleri gerektiğini söyledi.

Biden'ın açıklamaları şöyle:

FDIC, Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın varlıklarının kontrollerini eline aldı. Yönetimin çabuk harekete geçmesi Amerikalılara ABD bankacılık sisteminin güvenli olduğu konusunda güven vermeli. Amerikalı vergi mükellefleri için zarar ortaya çıkmayacak. SVB ve Signature Bank için para sigorta fonları ücretlerinden gelecek. Bankalardaki yatırımcılar korunmayacak, hiç kimse kanunların üzerinde değil. Böyle durumların yeniden yaşanmasını engellemeliyiz. Kongre'den ve regülatörlerden bankacılık kurallarının güçlendirilmesini isteyeceğim. Bununla yetinmeyeceğiz, ne gerekiyorsa yapacağız.