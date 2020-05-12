Beymen CEO'su Elif Çapçı yeni dönem planlarını anlattı

Grup olarak, Covid-19 ile ilgili haberleri dünya kamuoyuna yansıdığı ilk günden beri yakından takip ederek, olası senaryolar dahilinde hem çalışanların hem de müşterilerin sağlığını korumaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. CEO’su Elif Çapçı, “Aldığımız önlemler kapsamında Mart ayı başından itibaren tüm çalışanlarımızın yurtdışı iş seyahatlerini iptal ettik. Ülkemizde ilk Covid-19 vakasının açıklanmasının ardından ise genel merkez ve sahada olması zorunlu olmayan çalışanlarımızı evden çalışma sistemine geçirdik. Çalışanlarımızın tamamı doktor yönetiminde hazırlanmış Covid-19 eğitimlerini tamamladılar. Tüm mağazalarımız uluslararası standartlardaki ürünlerle, özel eğitimli personelimizce rutin olarak hem gün içinde hem de kapanış sonrasında Huwa-San’ın uluslarararası ekolojik ürünleri ile dezenfekte edilmeye başlandı” dedi.



Uzun zamandır digitale büyük yatırım yaptıklarını ve yeni dönemde e-ticaretin büyüme hızının daha artacağına dikkat çeken Elif Çapçı Beymen.com’un Nisan ayında sipariş hacminin yüzde 245 arttığını, yeni müşteri sayısının ise yaklaşık yüzde 80 artış gösterdiğini belirtti.



COVID-19 İLE MÜCADELEYE 5 MİLYON DESTEK



İlk günden itibaren Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkili mercilerin aldığı kararlara uymayı ilke edindiklerini belirten Elif Çapçı, “Bu kapsamda 19 Mart tarihinde tüm mağazalarımızın ve butiklerimizin faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldık. Müşterilerimize alışkın oldukları deneyimini en iyi şekilde sunmak için hizmetlerimizi online kanallarımız üzerinden sürdürdük. Covid-19 ile mücadelede ülkemiz için ne yapabiliriz konusu da hep gündemimizdeydi. Bu kapsamda Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 Milyon TL, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne toplam 1 Milyon TL bağışladık. Nakdi bağışın yanı sıra, Türkiye’nin dört bir yanında büyük fedakârlık ve özveri ile emek veren, en ön saftaki doktor ve sağlık çalışanlarımızın haftalık temiz kıyafet ihtiyaçlarını karşılayabilmek için özel hazırladığımız giyim paketlerini ulaştırdık. Böylece diğer bağışlarımızla birlikte toplam 5 Milyon TL değerinde destekte bulunmuş olmanın mutluluğunu yaşadık.” dedi.



"YENİDEN BİRLİKTEYİZ" DEMEK İÇİN GÜN SAYIYORUZ



İlk günden bu yana tüm uyarı ve önlemleri dikkate alarak ve uygulayarak, bu zor zamanları ‘Birlikte Aşacağız’ diyerek aralıksız çalıştıklarını söyleyen Çapçı, “Şimdi ‘Yeniden Birlikteyiz’ demek için gün sayıyoruz. 12 Mayıs Salı günü itibariyle Türkiye genelinde caddelerde yer alan dört Beymen, bir Beymen Club ve altı NetWork mağazamızı yeniden hizmete açıyoruz.



Yeni dönemde müşterilerimiz ve çalışanlarımız için pek çok sağlık ve güvenlik önlemi aldık. Düzenli sağlık kontrolünden geçen ve her gün ateşleri ölçülen ekiplerimiz, kişisel koruyucu ekipmanları ile sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde müşterilerimize hizmet verecekler. Mağazalarımız, özel eğitimli personelimiz tarafından uluslararası standartlardaki dezenfektan markası Huwa-San’ın ekolojik ürünleri ile virüs ve benzeri mikroorganizmalar üzerinde etkili olan uluslararası standartlardaki ekolojik ürünler ile rutin olarak hem gün içinde hem de kapanış sonrasında dezenfekte edilecek. Aynı şekilde deneme kabinlerimiz de her kullanım öncesi dezenfekte ediliyor olacak. Denenmiş ürünler hijyen koşulları gereği mağazalarımızda hazırlanan özel alanlarda bekletildikten ve yoğun buharlı ütüleme işlemi yapıldıktan sonra ertesi gün yeniden servise sunulacak. Ürün değişim hizmeti mağazalarımızda belirtilen özel alanlarda yapılacak. İade ürünler, özel alanda bekletilip dezenfekte edildikten sonra reyona yeniden çıkarılacak. Ödemeler konusunda da hassasiyet gösteriyoruz. Bunun için temassız ödeme veya uzaktan ödeme seçenekleri sunuyoruz” dedi.



DİJİTAL YATIRIMLARIMIZ ARTARAK SÜRECEK



Son yıllarda dijitalleşmenin grup olarak öncelikli konuları arasında yer aldığına değinen Elif Çapçı, “Pandemi döneminde alışverişlerin e-ticarete yönelmesi, doğru yolda ilerlediğimizi bize bir kez daha göstermiş oldu. Beymen.com’un Nisan ayı sipariş hacmi yüzde 245 artarken, yeni müşteri sayısı yaklaşık yüzde 80 artış gösterdi. Yıllardır mağazalarımızda müşterilerimize sunduğumuz kusursuz alışveriş deneyimini, digital kanallarımızda da müşterilerimize en iyi şekilde sunabilmek için omnichannel uygulamalarımıza büyük yatırımlar yaptık. Dijital yatırımlarımız grup olarak önümüzdeki dönemde artarak devam edecek” dedi.