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Ekonomi
Haber Giriş: 21.04.2021 - 15:08 | Son Güncelleme:

Beykoz Belediyesi 55 Zabıta Memuru alıyor

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Beykoz Belediyesi 55 Zabıta Memuru alıyor

Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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