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Ekonomi
Haber Giriş: 17.01.2021 - 12:56 | Son Güncelleme:

Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak

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Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 1 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.

RESMî GAZETE YAYIM TARİHİ: 17.01.2021

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ


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