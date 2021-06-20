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Beykent Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Beykent Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 3 öğretim görevlisi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır.
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