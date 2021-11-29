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Stellantis çatısı altındaki Peugeot, Citroën, Opel ve DS gibi markaları ülkemizde temsil eden Groupe PSA Türkiye’nin CCO’su (Chief Corporate Officer) Ayça Furth evden çalışmaya geçişi ‘beyaz yakalının özgürlük manifestosu’ olarak tanımlıyor. Ayça Furth, “Flexlife Çalışma Modeli’miz yurtdışına örnek oldu. Flexlife yaşama, bütünsel bakan, bir iş yapış kültürü. Çalışana duvarlar örmediğimiz nerede, neyi nasıl yapacağına bizim karar vermediğimiz ama neyi yaptığıyla ilgilendiğimiz bir iş modeli. Özgürlükçü bir iş modeli” dedi.