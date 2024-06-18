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Beyaz yakalının iş bulma oranı azalıyor

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Bendevi Palandöken#İş Bulma
Beyaz yakalının iş bulma oranı azalıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 07:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından çıraklık için yapılan seminerlerde ve toplantılarda üzerinde durulan ‘Eğitimin yanında bir mesleğin olsun’ sloganının önemine dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Piyasada çırak, kalfa ve usta bulmada önemli bir açık var. Artık beyaz yakalıların iş bulma oranı da mavi yakalılara göre yüzde 75 düşmüş durumda. Sanayici kalifiyeli eleman, esnaf ve sanatkar ise çırak yok diyor. Bu nedenle meslekler de bir taraftan yok olmaya başladı. Eskiden baba mesleğini devam ettiren hayata daha hızlı atılır, iş arama derdinde olmazdı. Ancak maalesef kimse çocuğunu ne sanayiye gönderiyor ne marangoz atölyesine ne de bir başkasının yanında çalışmasına müsaade etmiyor. Okuyan çocuğun elinde farklı meslek olmazsa okuduğu bölümde iş bulamadığı takdirde açıkta kalıyor” dedi.

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Çocukların geleceği için okul eğitiminin yanında bir meslek de öğrenmesi gerektiğine dikkat çeken Palandöken, “Çocukların okul ara tatili dönemlerinde bir esnafın yanında meslek edinmesi hayatlarına ışık tutacaktır. Mahalle ve site kültürünün bitmesi eğitim alanında sanata yönelmede büyük açık oluşturdu. Meslek öğrenmek istiyorsanız bir ustanın veya kalfanın yanında yetişmeniz sizi hayata daha çabuk hazırlar. Hatta ileride onlarca insanı istihdam edebilirsiniz. Unutmayalım ki ağaç yaşken eğilir” dedi.

 

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Bendevi Palandöken#İş Bulma

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