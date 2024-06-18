Beyaz yakalının iş bulma oranı azalıyor

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Çocukların geleceği için okul eğitiminin yanında bir meslek de öğrenmesi gerektiğine dikkat çeken Palandöken, “Çocukların okul ara tatili dönemlerinde bir esnafın yanında meslek edinmesi hayatlarına ışık tutacaktır. Mahalle ve site kültürünün bitmesi eğitim alanında sanata yönelmede büyük açık oluşturdu. Meslek öğrenmek istiyorsanız bir ustanın veya kalfanın yanında yetişmeniz sizi hayata daha çabuk hazırlar. Hatta ileride onlarca insanı istihdam edebilirsiniz. Unutmayalım ki ağaç yaşken eğilir” dedi.