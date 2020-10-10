Beyaz eşyalarda ultra hijyen dönemi

Salgın döneminde vatandaşların tüketim anlayışları büyük değişimler gösterirken teknoloji firmaları da üretimlerini toplumun yeni ihtiyaçlarına göre şekillendirmeye başladı. Bu dönemde özellikle hijyen ve sağlık temalı ürünler ön plana çıkarken günlük olarak kullanılan beyaz eşyalarda da hijyen ve dezenfekte uygulamaları önem kazandı. Son dönemde bu konudaki Ar-Ge çalışmalarına hız veren Arçelik de vatandaşların ev içerisinde daha hijyenik bir ortamı sağlaması için harekete geçtiğini ve yeni bir seri çıkardığını duyurdu.

HIZLI DEZENFEKTE

“Salgının bulaşma riskinin hijyenle birebir ilişkili olması aklımıza ‘Tüketiciler için ne yapabiliriz?’ sorusunu getirdi” diyen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Biz de bunun için kolları sıvadık. ‘Evinizi Koruma Teknolojisi’ olarak adlandırdığımız yeni ürünlerimizi ortaya çıkardık. Bunları yapmadan önce bazı araştırmalar gerçekleştirdik. Tüketiciler salgın döneminin getirdiği yeni normalin farkında. Ev ortamının rahat ve hijyenik olması gerekiyor. Sürekli bir dezenfekte ihtiyacı oluşuyor. Özellikle dışarıdan eve geldiğimizde anahtarlık ve cüzdan gibi eşyaların hızlı bir biçimde dezenfekte edilmesi gerekiyor. Yine evimize tüketim için soktuğumuz tüm ürünlerde bu ihtiyaç ortaya çıktı” şeklinde konuştu. Dinçer, “Bu seride; UV bölmeli buzdolabı, ultra hijyen fonksiyonlu bulaşık makinesi, dezenfeksiyon programlı ankastre buharlı fırın, UV hijyenik havalandırma programlı kurutma makinesi, oksi hijyen programlı çamaşır makinesi, hijyenik havalandırma sistemli çamaşır makinesi, UV temizleme cihazı bulunuyor. Bu serideki ürünler diğer gruplara göre yüzde 5-10 daha pahalı olacak” dedi.







SAĞLIK OKURYAZARLIĞI

Pandemi döneminin hayatımızı çok değiştirdiğini belirten Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları Enfeksiyon Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Önder Ergönül, “Bilim dünyası bile çok fazla yeni olayla karşılaştı. Yeni uygulamalar ortaya koyuldu. Bu dönemde hijyen ve sağlık konusunda da önemli bir bilinçlenme atılımı olduğunu gördük. Böyle bir salgının yaşanacağını ve 1 milyondan fazla insanın hayatını kaybedeceğini daha önce anlatsalar büyük ihtimalle inanmayacaktık. Ama tüm bunların yaşandığı bir dönemdeyiz. Bu süreçte sağlık okuryazarlığının ve bilincinin artması çok önemli. 2021’in bahar aylarının sonuna kadar salgın bizi rahat bırakmayacak. Önemli olan bu dönemde edindiğimiz doğru pratikleri koruyabilmek ve teknolojileri sağlık için en faydalı biçimde kullanabilmek” ifadelerini kullandı.