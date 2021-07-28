Beyaz eşya satışları yüzde 41 arttı

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği, 2021 yılının ilk 6 aylık sonuçlarını ve sektörle ilgili gelişmeleri online düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaştı. TÜRKBESD verilerine göre Ocak-Haziran 2021’de 6 ana üründe Türkiye satışları bir önceki sene aynı döneme kıyasla yüzde 27 oranında arttı. İhracat yüzde 47, üretim ise yüzde 48 artış gösterdi. Derneğe üye firmaların iç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışları ise 2020 senesinin ilk yarısına kıyasla yüzde 41 artarak 17 milyon 426 bin 912 adet olarak gerçekleşti. Haziran ayında iç satışlar geçen yıl aynı döneme göre yüzde 5 düşüş gösterirken, ihracat yüzde 29 oranında arttı.

VİRÜS SEYRİ ÖNEMLİ

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, “Sektörümüz senenin ilk 6 ayında hem Türkiye hem de ihracat pazarlarında çok iyi bir sınav verdi. Haziran ayı itibarı ile iç pazarda yüksek baz etkisi ve azalan konut satışlarının etkisini hissetmeye başladık. Önümüzdeki dönemde COVID-19’un seyri ve ekonomi üzerindeki etkileri satışlarımızda belirleyici olacaktır” dedi.

İKİNCİ ÜRETİM ÜSSÜ

Türkiye’nin beyaz eşyada yüzde 7’lik üretim hacmi ile Çin’den sonra dünyanın ikinci büyük üretim üssü olduğunu vurgulayan Dinçer, sektörün 29 milyonu aşkın üretim, 22 milyon ihracat adedi, ülke geneline yayılmış satış ağı ve tedarikçileri ile büyük bir ekosistemi temsil ettiğini hatırlattı. Türkiye beyaz eşya sektörünün 60 bin doğrudan, 600 bin dolaylı istihdamla ekonomi için önemli bir itici güç teşkil ettiğini anlatan Dinçer, “Bayram, düğün ve yazlık sezonu olması sebebiyle, yaz ayları elektrikli ev aletlerine olan talebin yüksek seyrettiği dönemlerdir. Tüketici ihtiyacının yüksek olduğu bu tür zamanlarda kredi kartı taksit sayıları tüketicilerin alım gücünü destekleyen bir unsurdur. Enflasyon rakamlarının artış eğiliminde olduğu bir dönemde ayrıca kredi kartı taksit sayılarında kısıtlamaya gidilmesi tüketicilerin ihtiyaçlarını ötelemesine yol açacaktır” dedi.

Avrupa Birliği’nin 2050 yılında karbon nötr olma hedefi doğrultusunda ortaya koyduğu yeni büyüme stratejisi olan Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Düzenlemesi ile ilgili gelişmeleri aktaran TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, “Avrupa Birliği 14 Temmuz tarihinde 2030’da sera gazı emisyonlarını 1990 seviyesine göre yüzde 55 azaltacak kapsamlı mevzuat paketi olan ‘Fit for 55’ girişimini açıkladı.

YEŞİL MUTABAKAT

Tüm bu gelişmeler uluslararası ticaretin dinamiklerini belirleyecek nitelikte. Ticaret Bakanlığı da, Avrupa Yeşil Mutabakatı Eylem Planı hazırlığını tamamlamıştır. Bu planın kamu kurumlarına ve sektörlere yol gösterici olacağını düşünüyoruz. TÜRKBESD olarak nihai hedefimiz tüm Türkiye perakende sektöründe çalışan beyaz eşya ve küçük ev aletleri üreticileri olarak tek çatıda toplanmak, kapsayıcı olmak. Ülkemizin büyüme potansiyeline çok inanıyoruz. Daha iyi koşullarla üretim yapmak ve daha iyi koşullarda yan sanayi çalıştırmak için dünya üretimini Türkiye’ye çekmek istiyoruz” dedi.

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