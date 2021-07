Beyaz eşya satışları yılın ilk yarısında yüzde 41 büyüdü

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Can Dinçer, "TÜRKBESD'e üye firmaların iç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışları 2020 senesinin ilk yarısına kıyasla yüzde 41 artarak 17 milyon 426 bin 912 adet olarak gerçekleşti. Geçen senenin üzerinden yüzde 48'lik üretim artışı sağladık." dedi.



TÜRKBESD'in çevrim içi düzenlediği toplantıda, sektörün 2021 yılı ilk yarı verileri açıklandı.



Toplantıda dünya ve Türkiye'deki ekonomik görünüm hakkında değerlendirmelerde bulunan Can Dinçer, 2021'de dünyada önemli bir büyüme beklendiğinin altını çizdi.



Dinçer, yaşadığı sıkıntıların içinde Avrupa Birliği'nin çok akıllı bir hamle yapıp, yeni bir büyüme hikayesi yazmak üzere yola çıktığını anımsatarak, onu da dünyadaki iklim krizi üzerine oturttuklarını hatırlattı.



Paris İklim Anlaşması ve karbon nötrle ilgili çok ciddi hedefleme yaptıklarını, bununla ilgili yol haritası tayin ettiklerini dile getiren Dinçer, "İklim üzerine kurdukları, yeşil dünyayla ilgili kurdukları konu üzerinden bir büyüme hikayesi yazmak istiyorlar. Bizler de eğer bu çalışma içinde doğru bir şekilde yer alabilirsek açıkçası çok büyük fırsatlar var Türkiye için. Eğer ödevimizi iyi yapamazsak bu sefer de çok büyük tehditler var. Küresel rekabet gücümüzü koruyabilmek ve ihracat seviyesini daha da yukarılara taşıyabilmek adına, Paris İklim Anlaşması'nın stratejik öncelik olarak belirlenmesi önem taşıyor. Ülkemizin de ivedilikle Paris Anlaşması'nı TBMM'de kabulü önemli."



Türkiye'nin ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dinçer, 2020'de Türkiye'nin için beklenen küçülmenin aksine önemli bir büyüme yaşandığına atıfta bulundu.



Dinçer, 2021 yılında da önemli büyüme rakamlarının beklendiğini belirterek, Türkiye'nin büyüme kasının güçlü çalıştığını söyledi.



Dünyada enflasyonist bir trend başladığının altını çizen Dinçer, bu durumun sebep ve sonuçlarına değinip, gelişmekte olan ülkelerde bir miktar daha fazla enflasyon görüleceğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:



"Pandemi sebebiyle özellikle son 7 aydır tedarikinde sıkıntı yaşanan ham madde fiyatlarında ciddi artışlar yaşandı. Bu dönemde en azından ham madde ithalatında uygulanan ek vergilerin geçici süre ile askıya alınmasının bizleri önemli şekilde rahatlatacağını söylemek istiyorum. Yaz döneminde olduğumuz için, hem düğünlerin etkisiyle, hem bayram ve yaz sezonu etkisiyle talep yüksek seyrediyor. İşsizlik oranlarında yönetmemiz gereken sorunlar var. Türkiye için büyüme ve üretim zaruri.



Kısa çalışma ödeneği ve iş akdinin feshine yönelik düzenleme haziran sonu itibarıyla sona erdi. Bu dönemde bizler için önemli bir destekti, o anlamda desteği sağlayanlara da teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki bu destek devam etsin. Yasağın kalkmasıyla birçok sektörün ne kadar hasar aldığını göreceğiz. Ancak beyaz eşya sektörü pandemi döneminde şanslı sektördü, çok ciddi, önemli büyüme oranlarıyla, üretim, kapasite kullanım oranlarıyla bugüne kadar başarılı bir şekilde götürdü."



Dinçer konuşmasında, konut satışlarının beyaz eşya sektörüne etkilerine de değindi.



"4 MİLYAR DOLARDAN FAZLA CARİ FAZLA VEREN ÖNEMLİ BİR SEKTÖRÜZ"



2021 yılı ilk yarısı verileri ile ilgili bilgi veren Dinçer, Türkiye'nin dünyanın ikinci büyük beyaz eşya üretim üssü olmaya devam ettiğini söyledi.



Dinçer, sektörün 4 milyar dolardan fazla cari fazla veren önemli bir sektör olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Türkiye açısından, büyümeye de çok ciddi bir potansiyelimiz var. Dünyada her konuda bir yarış, rekabet olduğu gibi tabii ki beyaz eşya sektöründe büyük bir rekabet var. Yıllardır verdiğimiz emekle, Ar-Ge, teknoloji yatırımlarımızla, ihracat potansiyelimizle, markalı satışlarımızla sayesinde artık dünyada ikinci sıraya gelmiş durumdayız. Bu gurur duyacağımız bir veri ancak birinci olan Çin'le aramızda çok büyük bir üretim anlamında fark var. Bizler 30 milyon adedi konuşurken, Çin 240 milyon adedi konuşuyor.



Tabii ki gurur duyacağız kendimizle ama biraz daha fazla daha agresif bir büyüme planı yapmak istiyoruz, daha fazla büyümek istiyoruz. Çünkü dünyadaki bu büyük pastadan daha fazla pay almak istiyoruz. Çin'in büyük bir nüfusu var, belki birinci olamayacağız ama hem yurt içi pazarını hem de ihracat pazarlarını çok büyük adette daha da fazla büyütme şansımızın olduğunu ve hırsımızın, inancımızın olduğunu paylaşmak istiyorum."



"TÜRKİYE'DE 2020 YILINDA KIYMETLİ BİR ARTIŞ, SATIŞ, ÜRETİM TEMPOSU SAĞLANDI"



Can Dinçer, 2020 yılını 29,7 milyon adetle tamamladıklarını anımsatarak, şu bilgileri paylaştı:



"Türkiye'de 2020 yılında kıymetli bir artış, satış, üretim temposu sağlandı. 2021'de, Ocak-Haziran ayında gerçekten çok güçlü rakamlar geldi. Geçen seneki başarılı grafiğimizin iç satışta devam ettiğini gözlemliyoruz. Ocak-Haziran 2021'de 6 ana üründe Türkiye satışları, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 27'lik bir artışla 4,6 milyon adet oldu. Geçen sene ihracatta, özellikle mart, nisan ve mayıs aylarında, kapanmalar ve pandemi nedeniyle Avrupa pazarlarında ciddi sıkıntılar yaşanmıştı. İhracatta da 2021 yılı ilk yarısında yüzde 47'lik bir artışla 12,8 milyon adedi yakaladık.



Geçen senenin üzerinden yüzde 48'lik üretim artışı sağladık. TÜRKBESD'e üye firmaların iç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışları ise 2020 senesinin ilk yarısına kıyasla yüzde 41 artarak 17 milyon 426 bin 912 adet olarak gerçekleşti. Haziran ayında iç satışlar geçen yıl aynı döneme göre yüzde 5 düşüş gösterirken, ihracat yüzde 29 arttı, 2 milyon 200 bin sınırını geçti. Üretimde de haziran ayında 3 milyon sınırını geçtik ve yüzde 20'lik bir büyüme sağladık."

İhracat yapılan ülkeler sıralamasında ve rakamlarında çok fazla bir değişiklik bulunmadığını aktaran Dinçer, salgın nedeniyle dönemsel kaymaların olabildiğini vurguladı.



TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, "Sektörümüz senenin ilk 6 ayında hem Türkiye hem de ihracat pazarlarında çok iyi bir sınav verdi. Haziran ayı itibarı ile iç pazarda yüksek baz etkisi ve azalan konut satışlarının etkisini hissetmeye başladık. Önümüzdeki dönemde Kovid-19'un seyri ve ekonomi üzerindeki etkileri satışlarımızda belirleyici olacaktır." ifadelerini kullandı.



"ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇ İÇİN AŞILANMANIN DEVAMI ÇOK KRİTİK"



Toplantı çerçevesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dinçer, yıl sonu öngörüsünde bulunabilmek için aşılanmanın seyrinin kritik olduğunu bildirdi.



Dinçer, "Tüketicinin talebi yüksekti ama Türkiye'deki üreticiler talebi doğru bir zamanda etkin bir şekilde yöneterek karşıladılar. O bakımdan yüksek bir talep var ilk 6 ayda ve şu anda da yaz sezonundayız. Düğünler burada kritik. 2020 yılında, 2019 yılına göre, düğünlerde ciddi bir daralma olmuştu. Fakat bizim aldığımız izlenim, düğünlerde bu sene ciddi bir sıçrama olduğu yönünde. Minimum düğün sayısında yüzde 25'lik artış olacağını düşünüyoruz. Temmuz, ağustos, eylül aylarında yoğun bir düğün dönemi var, bunun da beyaz eşya satışlarına yansıyacağını düşünüyoruz.



2021 yılı sonu satış ve ihracat öngörülerinde aşılanmanın devamı çok kritik, bunun ekonomideki etkisi de çok kritik. Delta versiyonu ile uğraşıyoruz şu an, konuşmak için erken, tahmin yapmak çok zor. Çok ciddi talep artışları ve tersine talep durmaları dünyada da görüyoruz. Bu bakımdan burada bir öngörü yapmak çok zor. Ancak ilk 6 aydaki görüntüde beyaz eşya sektörü şanslı bir şekilde bu pandemide yolculuğuna devam ediyor."



"ÇALIŞMALARA ÖZEL SEKTÖR DE DAHİL EDİLMELİ"



TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Semir Kuseyri, sektörün gelişim ve yatırım ihtiyaçlarına işaret ederek, yüksek teknolojili üretim hedefine giden yolda, yazılım, parça üretiminde yatırım alanlarının belirlenmesi, hukuki altyapının sağlanması, iş gücü dönüşümü, inovasyon ekosisteminin geliştirilmesi ve dijital dönüşüme uygun fiziki altyapının oluşturulması için kapsamlı çalışmalara ve desteklere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Semir Kuseyri, atılması gerekli adımlar hakkında şunları söyledi:



"Hukuki altyapı bağlamında, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun Genel Veri Koruma Yönetmeliği uyumunu sağlayacak şekilde AB normlarına yakınlaştırılması konusundaki gelişmeler sektörümüz tarafından izlenmektedir. Bu çalışmalara özel sektörün de dahil edilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. İş gücünün yeterlilik dönüşümü için eğitim sisteminin yeniden yapılandırılmasını ve üniversite-sanayi iş birliklerini önemli görüyoruz. Fiziki altyapı bağlamında ise, akıllı şehir konseptinde özel bölgeler oluşturulması, kümelenme ve iş birliği ortamı yaratılması ve 5G/6G ve 'Akıllı Şehir' konseptini karşılayacak şehir altyapısının oluşturulması faydalı olacaktır."



Kuseyri, TÜRKBESD olarak Ar-Ge ve Tasarım merkezleri için belli oranlar içerisinde uzaktan çalışmanın önünün açılmasını öngören "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini" de memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek şu değerlendirmelerde bulundu:



"Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde daha odaklı çalışılması gereken tasarım, analiz, yazılım gibi konularda daha çok verim alınabilmesi için taslakta belirtilen oranların artırılmasının yararlı olacağını düşünüyoruz. Kovid-19 sonrasında da uzaktan çalışmanın en az yüzde 50 olarak uygulanması ve bu oranın yüzde 75'e kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın yetkisiyle artırılabilmesi konusunda 5746 ve 4691 sayılı yasalarda gerekli düzenlemelerin yapılması sektörümüz için önem arz etmektedir."



"AB'NİN 2030 VE 2050 HEDEFLERİ DİKKATE ALINARAK BU PERSPEKTİFTE DETAYLI YOL HARİTALARININ HIZLI BİR ŞEKİLDE HAZIRLANMASI KRİTİK"



AB Yeşil Mutabakatı ile ilgili atılan adımları değerlendiren TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Özkadı da, AB'nin açıkladığı "Fit for 55" paketinin sektörlerin tüm üretim süreçlerini derinden etkileyecek önemli mevzuat taslakları içerdiğini anlattı.



"Sınırda Karbon Mekanizması"nın aynı paket kapsamında ele alındığını belirten Özkadı, şunları kaydetti:



"Türkiye'yi doğrudan etkileyecek düzenleme paketini bir tehdit değil, ekonomimizi dönüştürmek için bir fırsat olarak görmeli, bu doğrultuda karbon nötr olma vizyonuyla bütüncül bir iklim değişikliği ve yeni bir kalkınma politikası geliştirmeliyiz. 16 Temmuz tarihinde Yeşil Mutabakat Eylem Planı'na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayınlanmış ve Ticaret Bakanlığı tarafından da Eylem Planı kamuoyu ile paylaşılmıştır.



AB'nin 2030 ve 2050 hedefleri dikkate alınarak bu perspektifte detaylı yol haritalarının hızlı bir şekilde hazırlanması kritik olacaktır. Özelikle Paris Anlaşmasına yönelik planda yer alan 'ülkemiz pozisyonunun belirlenmesi' maddesinin hızlı bir şekilde tamamlanması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki düzenlemelere uyumlu bir yapıyı Türkiye'de ivedi olarak sağlamamız elzem görülmektedir."



"YASSI ÇELİK TEDARİKİNDE YAŞANAN SIKINTI ÜRETİMİ VE İHRACATI OLUMSUZ ETKİLİYOR"



TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yavuz ise, beyaz eşyanın ana girdisi olan yassı çelik tedariki ile ilgili yaşanan sıkıntıyı dile getirdi.

Mehmet Yavuz, konuya ilişkin şunları söyledi:



"Son dönemde yassı çelik tedarikinde yaşanmakta olan sorunlar beyaz eşya üretimi ve ihracatını maalesef olumsuz etkileyecek seviyeye ulaşmıştır. Yurt içinde yassı sac vergilerinin yarattığı etki ile piyasada bozulma yaşanmakta ve uygulanan vergi oranı doğrultusunda piyasa fiyatları artmaktadır. Özellikle ihracatın öneminin çok daha öne çıktığı bir dönemde, girdi temininde yaşanan bu zorluklar maliyetleri artırmakta ve üretimi riske sokmaktadır.

Yurt içi girdi tedarikinde yaşanan son derece sıkıntılı süreç dikkate alındığında, sektörün önümüzdeki dönemde ihracat ve üretim rekabetçiliğinin olumsuz etkilenmemesi adına yassı çelik ürünlerinde gümrük vergisi politikasının gözden geçirilmesi önem arz etmektedir. Pandemide ham madde fiyatları, fahiş bir biçimde arttı, en azından geçici bir süre için ek vergilerin kaldırılması üreticiyi rahatlatacak."

