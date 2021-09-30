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Betonculardan yeşil rehber

#Karbondioksit#Beton#Rehber
Betonculardan yeşil rehber
Aysel Alp

Dünya genelinde binaların insan kaynaklı karbondioksit (CO2) salınımındaki payı yüzde 40’a, enerji tüketimindeki payı yüzde 35’e yaklaşmışken beton üreticileri, inşaat sektörüne yol göstermek üzere ‘Yaşam Döngüsü Rehberi’ hazırladı.

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Küresel ısınmanın dünya ve Türkiye üzerindeki olası etkilerine yer verilen rehberde beton, çimento, demir-çelik, malzeme üreticileriyle birlikte inşaat sektörünün tüm bileşenlerinin yaşam döngüsü analizine geçmesi gerektiği vurgulandı. Bakanlıklar, belediyelerin imar planları hazırlarken, dikey mimari yerine daha az CO2 salan betonun kullanıldığı yatay mimariyi tercih etmeleri mesajı verildi.

DÜŞÜK KARBONLU ÜRÜNLER

Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık, Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı TBMM’de onaylayacak olmasının çok önemli olduğunu vurgularken, karbon salımı kaynaklarından biri olan inşaatların tüm aşamalarında çevreci ürünlerin kullanılması gerektiğine dikkat çekti. AB’nin 2050’de karbon nötr hedefine ulaşma çerçevesinde 5 yıllık eylem planları istediğini anımsatan Işık, “Beton üretimindeki karbondioksit salımının yüzde 80-85’i çimentodan geliyor. Biz bu rehberle çevreci beton üretmek için çimentoda AR-GE çalışmalarının hızlanması, karbondioksit üretiminin etap etap azaltılması, elektrikli makinelerin daha çok kullanılması gibi konuların konuşulması gerektiğini vurgulamak istedik” dedi.

DÜNYANIN ÜZERİNDE

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Rehberde, dünyada kişi başı yıllık beton tüketiminin 1 metreküp, Türkiye’de 1.13 metreküp olduğu, 1 metreküp beton için 250 gram karbondioksit üretildiği hesaplandı. 2050 yılına kadar beton üretiminin 1990’dakinden dört kat daha fazla olacağı, önümüzdeki 40 yıl içinde 230 milyar metrekarelik yeni bir alan inşa edileceğini de belirtildi.

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#Karbondioksit#Beton#Rehber