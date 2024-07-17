Beton şirketleri Rekabet Kurulu’nda

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Betoncular hakkında hazır betonun satış fiyatını ve koşullarını belirleme, bölge ve müşteri paylaşma suçlamasıyla ceza verilmesi istenirken OYAK ve TİFTİK şirketleri soruşturma sırasında yaptıkları uzlaşma başvurusu sayesinde sırasıyla 61 milyon ve 5 milyon liralık cezalarla sürecin dışında kaldı.



AĞIR SUÇLAMA

Soruşturma heyeti, söz konusu firmaların Rekabet Kanunu’nun 4’üncü maddesini ihlal ettikleri kanaatiyle para cezası verilmesini istedi. Dün Birol Küle başkanlığındaki Rekabet Kurulu, Ankara ve Kırıkkale illerinde faaliyet gösteren 10 beton firmasının sözlü savunmalarını dinledi.

Kurul, Limak, Baştaş, Birlik, Limmer, Ozan Hazır Beton ile Şerbetci, Uğural, Zirve Grup ile Kırıkkale’de faaliyet gösteren EZN Maden ve Efaş Beton’un rekabeti ihlal edip etmediklerine 15 gün içinde karar vererek, kamuoyuna açıklayacak.

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BUGÜN DE ONLAR TERLEYECEK

Ocak 2023’ten itibaren haklarında soruşturma yürütülen Çimsa, KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi (KÇS) ile Samet Hazır Beton da bugün Rekabet Kurulu önünde sözlüye kalkacak.

Soruşturma heyeti Çimsa, KÇS, Samet’in yanı sıra MM Tiftik Kardeşler (TİFTİK), Oyak Çimento Fabrikaları AŞ’nin (OYAK) ve Samet Hazır Beton İnşaat Madencilik Lojistik Enerji Ltd. Şti. (TOROS) hakkında kanunun 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak soruşturma açmıştı.

OYAK ve TİFTİK uzlaşma başvurusunda bulunduğundan soruşturma OYAK’a 61 milyon 183 bin, TİFTİK’e 5 milyon 248 bin lira para cezası verilerek sonlandırılmıştı.

Bugün ise soruşturma süreci devam eden ÇİMSA ve KÇS bakımından bölge/müşteri paylaşımı; TOROS bakımından fiyat tespiti ile bölge/müşteri paylaşımı yapmak suretiyle rekabeti ihlal edip etmediklerinin tespiti için sözlü savunmaları alınacak. Kurul, söz konusu iki firmayla ilgili cezaya gerek olup olmadığına 15 gün içinde karar verecek.

CİRODAN YÜZDE 10 KESİNTİ

REKABET Kanunu’nun 4. maddesi, piyasada rekabeti engelleme gibi eylemleri yasaklıyor. Söz konusu hükmün ihlali durumunda ise Kurul, bir önceki yıl cirolarının yüzde 10’una kadar para cezası verilmesine hükmedebiliyor.